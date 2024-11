Différence de prix relatif du MacBook Pro M4 Australie par rapport aux États-Unis et au Canada

Voici quelques prix relatifs (notez qu’il s’agit des prix Apple et que les prix australiens incluent une taxe de vente de 10 %, je ne sais pas si les prix américains et canadiens incluent des taxes supplémentaires)

La configuration utilisée est de 48 Go de RAM et 1 To de stockage interne, l’option Nano n’est pas incluse. Chargeurs présumés similaires pour ces 14″ et 16″

Mon résumé est :

Le cœur GPU 16″ 20 offre un meilleur rapport qualité-prix en Australie par rapport aux autres MacBook Pro M4

En Australie, si l’on veut un GPU 40 Core, il y a une économie en optant pour le 14″, car il y a un succès qui vaut presque la mise à niveau Nano lors de l’achat du 16″.

Australie:

Puce Apple M4 Pro de 14 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 4599 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 14 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 5 749 +1 150 +25 %

Puce Apple M4 Pro de 16 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 4899 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 16 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 6 499 +1 600 +33 %

16 » ajoute 300 Au $ supplémentaires dans la version GPU à 20 cœurs

16″ ajoute 450 $ supplémentaires dans la version GPU à 20 cœurs

Canada

Puce Apple M4 Pro de 14 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 3749 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 14 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 4 974 +1 225 +33 %

Puce Apple M4 Pro de 16 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 4049 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 16 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 5 299 +1 250 +31 %

16″ ajoute 300 $ pour un GPU à 20 cœurs et 325 $ pour un GPU à 40 cœurs

USA

Puce Apple M4 Pro de 14 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 2799 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 14 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 3 699 +900 +32 %

Puce Apple M4 Pro de 16 pouces avec processeur à 14 cœurs, GPU à 20 cœurs et Neural Engine 3099 à 16 cœurs

Puce Apple M4 Max de 16 pouces avec processeur à 16 cœurs, GPU à 40 cœurs, moteur neuronal à 16 cœurs 3 999 +900 +29 %

16″ Ajoute 300 $ de plus dans les deux versions