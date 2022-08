Différence claire entre vaccinés et non vaccinés dans les hôpitaux – Shaw Local

Il suffit de se faire vacciner.

C’est le message des médecins sur la meilleure façon pour les gens de traiter le COVID-19 alors que les hôpitaux se remplissent et que le nombre de cas augmente alors que le pays traite la variante delta et encore plus la variante omicron infectieuse. Ils disent que se faire vacciner empêchera les gens d’aller à l’hôpital en premier lieu.

“Le but du vaccin est de former le système immunitaire à faire face au virus avant qu’il ne soit envahi”, a déclaré le Dr Irfan Hafiz, spécialiste des maladies infectieuses et médecin-chef des hôpitaux du comté de McHenry de Northwestern Medicine. «Cela a été le moyen le plus fiable. Nous avons vu [that COVID-19 cases in vaccinated people] ont tendance à être beaucoup plus doux, nécessitent beaucoup moins d’oxygène, ont une durée d’hospitalisation plus courte et sont plus susceptibles de récupérer avec des effets à long terme minimes.

L’écrasante majorité des patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux locaux ne sont pas vaccinés, a déclaré Hafiz.

“Il y a une nette différence entre les vaccinés et les non vaccinés”, a-t-il déclaré. «On vit un accident de voiture sans aucune pause ni coussin gonflable. L’autre subit un accident de voiture avec des freins antiblocage et des ceintures de sécurité.

Pour les personnes qui contractent le COVID-19, en particulier celles qui présentent un risque élevé de maladie grave, il existe des options de traitement. Les gens peuvent recevoir une perfusion d’anticorps monoclonaux, qui ciblent les protéines de pointe du virus qui permettent au virus d’infecter les cellules.

“Nous avons constaté une certaine réduction des complications et des hospitalisations à la suite de cela, mais ce n’est pas parfait”, a déclaré Hafiz. “C’est aussi un problème de timing car il n’est efficace que s’il est administré dans les 10 premiers jours et il n’est efficace que s’il est administré avant l’hospitalisation.”

Jillian Evans, infirmière au Northwestern Medicine McHenry Hospital, se prépare à entrer dans la chambre d’un patient le 13 décembre 2021. (Médecine du Nord-Ouest)

Les anticorps monoclonaux sont fabriqués et doivent être prescrits par un médecin, selon Médecine du Nord-Ouest, ce qui signifie que tout le monde ne peut pas en recevoir et que l’offre est limitée. Ils sont généralement administrés dans les hôpitaux.

Il y a aussi un autre problème avec les anticorps monoclonaux, qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration en 2020. Tous les anticorps monoclonaux ne sont pas efficaces contre la variante omicron et, par conséquent, les hôpitaux locaux ont temporairement cessé de donner le traitement.

“Les dernières données montrent que les traitements actuellement disponibles, qui ont été utilisés pour prévenir les maladies graves et l’hospitalisation, ne sont pas efficaces contre la variante Omicron désormais dominante”, a déclaré la porte-parole de l’avocat Aurora, Katie Dahlstrom. « Un traitement par anticorps monoclonal, le Sotrovimab, devrait être plus efficace contre Omicron. La demande est élevée, mais nous prévoyons d’obtenir une attribution dans les prochains jours. »

Avant Noël, la FDA a également accordé une autorisation d’utilisation d’urgence aux pilules fabriquées par Pfizer et Merck, ce qui, dans l’espoir des responsables de la santé, facilitera le traitement des personnes contre le COVID-19. La pilule de Pfizer est 90% efficace à réduire les hospitalisations chez les personnes à haut risque.

Cette image fournie par Pfizer en octobre 2021 montre les pilules COVID-19 Paxlovid de la société. Les régulateurs sanitaires américains ont autorisé le mercredi 22 décembre 2021 la première pilule contre le COVID-19, un médicament Pfizer que les Américains pourront prendre à la maison pour éviter les pires effets du virus. (Pfizer via AP) (thomas hansmann.fotograf/AP)

Cependant, des problèmes d’accessibilité existent également pour ces médicaments. Les patients ont besoin d’un test COVID-19 positif pour obtenir une ordonnance, le Associated Press a rapporté. Et Paxlovid, la pilule de Pfizer, ne s’est avéré efficace que s’il est administré dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Les fournitures de test étant épuisées, les experts craignent qu’il ne soit irréaliste pour les patients de s’auto-diagnostiquer, de se faire tester, de consulter un médecin et de prendre une ordonnance dans cette fenêtre étroite.

Hafiz a déclaré que même avec l’approbation des pilules, la vaccination est toujours la meilleure chose que les gens puissent faire pour rester en dehors de l’hôpital. D’autres voies, y compris l’immunité naturelle, ne sont pas aussi efficaces.

Raul Mendoza, pneumologue pour Advocate Aurora, a déclaré que l’immunité naturelle ne dure que jusqu’à trois mois, mais parfois même plus court. Omicron peut également rendre l’infection antérieure moins protectrice, a-t-il déclaré.

Cependant, ceux qui sont à la fois complètement vaccinés et qui ont récemment eu une infection au COVID-19 ont le plus d’immunité, a déclaré Mendoza. C’est pourquoi les médecins poussent les gens à faire de la vaccination leur méthode de traitement.

“Le bénéfice du vaccin l’emporte toujours sur le risque dans chaque groupe d’âge”, a déclaré Rob Citronberg, directeur médical exécutif des maladies infectieuses et de la prévention chez Advocate Aurora.

Les patients hospitalisés peuvent toujours recevoir un traitement comme le remdesivir, a déclaré Hafiz, mais l’objectif des vaccins est de garder les gens hors des hôpitaux.

Brian Gomez, de Carpentersville, tient sa fille Eden, 5 ans, alors qu’elle reçoit sa première dose du vaccin Pfizer de l’infirmière Maggie Juarez le vendredi 3 décembre 2021, au Advocate Children’s Medical Group à Crystal Lake. Les enfants âgés de 5 à 11 ans sont désormais éligibles aux vaccins COVID-19. (Matthieu Apgar – [email protected])

D’autres formes de traitement qui ont tourbillonné sur Internet, telles que l’ivermectine, ne sont pas les meilleures options pour les patients, a déclaré Hafiz. L’ivermectine est un médicament antiparasitaire qui cible les vers dans le corps, pas les virus. Il a déclaré que même lorsque le médicament était essayé dans des laboratoires sur des virus, le médicament ciblait plus souvent l’hôte, qui dans ce cas serait une personne, pas le virus.

“Cela n’arrête pas la réplication”, a déclaré Hafiz. “Malheureusement, une grande partie de cela a été sortie de son contexte et propagée comme un remède.”

Environ 25 fois la quantité normale de médicament a été utilisée aux États-Unis récemment, a déclaré Hafiz, et de nombreuses personnes en font une surdose en essayant de traiter le COVID-19.

Pour vraiment ralentir la propagation du COVID-19, il est essentiel de faire vacciner autant de personnes que possible, a déclaré Hafiz.

Alors que certains soutiennent que le taux élevé de propagation du virus, maintenant même parmi les vaccinés, montre que le vaccin ne fonctionne pas, Hafiz a déclaré que c’était parce que l’immunité collective n’avait pas été atteinte, ce qui, selon lui, se produira lorsque près de 80 % de la population est vacciné. L’Illinois compte actuellement 60% des personnes éligibles entièrement vaccinées, selon le Département de la santé publique de l’Illinois.

« L’objectif de la vaccination est toujours double. Ce n’est pas seulement pour prévenir la maladie en vous, mais pour vous empêcher de la transmettre aux autres », a déclaré Hafiz.

Lorsque davantage de variantes apparaissent, le seuil d’immunité collective augmente, a déclaré Hafiz. Les gens sauront que la population a atteint l’immunité collective lorsque le nombre de cas chute soudainement, par opposition à un déclin linéaire qui a été observé tout au long des vagues de la pandémie.

« Il est très important que nous réduisions la propagation grâce à la vaccination. C’est plus de la moitié du but de faire vacciner tout le monde », a-t-il déclaré.