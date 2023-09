« Dieu utilise des gens brisés » : après son enfance dans un pays déchiré par la guerre, elle apporte l’Évangile à des millions de personnes

Rita El-Mounayer, PDG du ministère chrétien des médias SAT-7sait ce que c’est que de grandir au milieu de la violence et du chaos.

El-Mounayer récemment a partagé son parcours et le témoignage de sa naissance dans le Liban déchiré par la guerre dans les années 1970, expliquant comment ses premières années ont façonné sa quête ultérieure pour propager l’Évangile.

« Ce n’était pas facile, surtout que ma mère était très malade et que… ce pays manquait de soins médicaux, elle est donc décédée pendant la guerre », a-t-elle déclaré. « J’étais très jeune; J’avais sept ans et ma sœur cinq ans.

Le père d’El-Mounayer faisait alors partie de la milice chrétienne, alors elle et sa sœur craignaient de perdre également leur père.

Elle a rappelé comment son père avait aidé à développer chez elle et sa sœur un amour pour les médias. La situation familiale étant à la fois dangereuse et imprévisible, elle et sa sœur restaient souvent à l’intérieur.

« Quand les bombes étaient lourdes à l’extérieur et qu’il n’est pas sûr de sortir ou de jouer dehors… soit nous nous cachons dans des bunkers, soit dans la pièce la plus sûre de la maison, où ils mettent de la terre autour des fenêtres », a-t-elle déclaré. « Et mon père voulait nous distraire. Il apportera donc un téléviseur en noir et blanc et le connectera à la batterie de la voiture.

À l’époque, la famille n’avait pas d’électricité, mais la batterie de la voiture permettait de faire fonctionner la télévision et offrait une distraction bienvenue aux enfants dans le chaos qui régnait à l’extérieur.

« Je ne sais pas ce que nous regardions – juste peut-être des feuilletons ou des dessins animés égyptiens », a déclaré El-Mounayer. « Et chaque fois que les bombes sont plus fortes dehors, il viendra se faufiler et augmentera le volume pour que nous soyons distraits et oublions le monde extérieur et nous plongeons dans ce monde virtuel ou faux qui n’est pas réel, mais au moins le sera. un refuge pour nous.

Quelques années plus tard, El-Mounayer et sa sœur sont devenues chrétiennes, et ces premières années où les médias étaient un outil et un refuge ont contribué à façonner leur destin.

« Je pense que nous étions déterminés à faire quelque chose avec les médias », a-t-elle déclaré, soulignant comment ils ont tous deux étudié le contenu et les médias et se sont lancés dans un voyage visant à créer des programmes ayant un but.

Au début, l’objectif était d’aider les enfants à voir qu’ils ne sont pas seuls tout en partageant « l’amour de Jésus ». Les deux femmes ont fini par travailler au SAT-7, où El-Mounayer dirige désormais l’ensemble du ministère.

SAT-7 est une voie par laquelle la vérité biblique parvient aux populations du Moyen-Orient et d’Afrique. Le ministère comprend quatre chaînes par satellite – une pour les familles, une pour les enfants, une diffusant en Turquie et une autre en Iran et en Afghanistan. Il existe également un service de vidéo à la demande et une diffusion sur les réseaux sociaux.

La technologie satellitaire étant si répandue au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ces chaînes sont essentielles à la mission de SAT-7. De nombreuses familles avec peu d’argent ou de moyens disposent encore d’une télévision et d’une antenne parabolique, leur permettant d’accéder au contenu et de rencontrer Jésus.

El-Mounayer a également réfléchi à un autre acte puissant posé par son père lorsque la violence à l’extérieur du domicile familial s’est intensifiée. Il couvrait également avec amour leurs corps avec le sien, assurant leur sécurité si une bombe ou une balle traversait le mur.

« Il viendra et… nous couvrira de son corps, donc si quelque chose nous arrive… il mourra… pas nous », a rappelé El-Mounayer. « Et cette image d’un père nous protégeant était notre image de Dieu le Père – que quoi qu’il arrive, Il est là ; quoi qu’il arrive, il ne nous quittera pas. Il est notre défenseur.

C’est une leçon qu’elle espère maintenant inculquer aux autres grâce au travail de SAT-7, en soulignant comment sa propre histoire de brisement – ​​et les voyages d’autres personnes provenant de pays du monde entier – l’ont préparée à servir d’autres qui sont également confrontés à des circonstances difficiles.

« Dieu a utilisé des gens brisés comme nous », a-t-elle déclaré. « Souvent, nous pensons que pour être appelés au ministère, nous devons être parfaits, ou nous devons être saints ou spirituels, ou tout est grand dans notre vie », a déclaré El-Mounayer. « Ce n’est pas vrai. … Dieu utilise des gens brisés comme nous parce que nous pouvons ressentir avec… le bris des autres.