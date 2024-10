« Dieu s’occupera de toute femme qui attaque Emelia Brobbey »

La mondaine ghanéenne Xandy Kamel a défendu l’actrice Emelia Brobbey contre les récentes critiques concernant une affaire présumée de trahison et de vol.

Dans une publication vidéo réalisée via les réseaux sociaux, Xandy a indiqué que l’affaire de vol présumé de l’actrice Emelia s’était produite il y a plus de 11 ans et que les critiques devraient s’abstenir de toute réaction négative.

Selon elle, « Dieu punira toute femme qui réalisera une vidéo pour insulter l’actrice ».

« Pourquoi voulez-vous rappeler à Emelia son passé ? Ce problème s’est produit il y a plus de 11 ans, et vous devriez arrêter d’insulter cette femme. Que gagnez-vous à attaquer les gens ?

« Toute femme qui attaque Emelia Brobbey en direct ou dans n’importe quelle section de commentaires, Dieu s’occupera de vous. Dites-moi qui n’a jamais commis de crime auparavant. Je suis même surprise que ce soient ses camarades qui l’attaquent », a déclaré le communiqué. » a déploré le mondain.

Xandy Kamel a en outre noté que l’actrice a vécu beaucoup de choses dans la vie car elle discute rarement de ses problèmes personnels avec qui que ce soit.

« Emelia ne fait plus confiance aux humains parce qu’elle a été confrontée à de nombreuses trahisons dans la vie. L’Emelia que nous voyons sur les réseaux sociaux est une personne différente. Pourquoi ne pouvons-nous pas la soutenir dans ses efforts au lieu de vouloir sa chute ? » a-t-elle noté.

Qu’est-ce qui a poussé les gens à parler de l’affaire de vol d’Emelia Brobbey ?

Emelia Brobbey aurait volé un bracelet lors de sa visite au Royaume-Uni il y a 11 ans, lorsque son partenaire l’avait emmenée en avion pour accoucher.

L’actrice a ensuite été expulsée après l’incident. Cependant, son amie Akua Agyeiwaa, avec qui elle a séjourné lors de sa visite, a également été expulsée lorsque les services d’immigration ont découvert qu’elle était une immigrante clandestine.

Dans une vidéo récente circulant sur les réseaux sociaux, certains membres de la famille et amis d’Akua ont été vus exprimant leurs griefs face à ce qu’ils ont décrit comme une trahison de la part d’Emelia, soulignant comment elle a abandonné son amie Akua lors de son arrestation et les mauvais traitements auxquels elle a été confrontée.

JHM/MA

Regardez la vidéo ci-dessous :