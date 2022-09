” Dieu sait pourquoi ils ont fait ça “, déclare Bajrang Punia déconcerté par la décision des médecins d’utiliser un ” ruban adhésif rigide “

Le lutteur vedette Bajrang Punia reste déconcerté par la décision des médecins sur place d’utiliser du « ruban adhésif rigide » sur sa tête ensanglantée, ce qui a gravement entravé sa concentration avant l’affrontement en quart de finale contre l’Américain John Michael Diakomihalis lors du championnat du monde.

Bajrang, qui visait son premier titre mondial, s’est blessé à la tête lors de son premier combat contre le Cubain Alejandro Enrique Vlades Tobier dès la première minute de l’affrontement à Belgrade.

Les médecins sur place se sont précipités vers le tapis et ont appliqué un «ruban rigide», qui est en fait utilisé pour stabiliser le genou et la cheville. Ce sont principalement les joueurs de tennis et les basketteurs qui utilisent cette bande.

A LIRE AUSSI : “Cette saison, je veux que mon équipe soit la championne”, déclare Fazel Atrachali de Puneri Paltan

« Dieu sait pourquoi ils ont fait ça ? Cela a causé une irritation parce que mes cheveux étaient tirés car ils étaient collés sur ma tête. Ils n’ont même pas mis de coton sur la plaie et ont directement appliqué le ruban adhésif. J’ai dû me couper les cheveux à un certain endroit pour m’en débarrasser. Il m’a fallu près de 20 minutes pour supprimer cela », a déclaré Bajrang à PTI.

“Au lieu de concevoir une stratégie contre l’Américain, mon équipe et moi nous sommes bousculés pour faire retirer cette bande de ma tête. Tout ce que j’avais environ 20 à 25 minutes avant d’affronter l’Américain et tout ce temps a été perdu », a déploré le joueur de 28 ans.

Le Dr Anand Dubey, qui est attaché à Bajrang en tant que physiothérapeute personnel, a déclaré que, idéalement, les médecins auraient dû utiliser une bande cohésive.

“Le ruban rigide peut en fait provoquer un gonflement du crâne car même un toucher doux provoquerait une irritation et tirerait les cheveux. Vous savez comment les lutteurs continuent de mettre leurs mains sur la tête de leur rival. Nous avons donc décidé de supprimer cela et d’appliquer une bande cohésive », a expliqué Dubey.

« Le ruban cohésif est flexible. Une fois l’impact effectué lorsqu’il entre en contact avec une partie du corps lors d’un mouvement d’attaque, il reviendra automatiquement à sa forme d’origine, ne causera pas d’irritation ou ne tirera pas les cheveux », a-t-il déclaré.

Bajrang a perdu le combat contre l’Américain par supériorité technique pour sortir de la course à la médaille d’or. Plus tard, il a remporté une médaille de bronze, passant par le tour de repêchage.

Seul lutteur indien à avoir remporté quatre médailles mondiales, Bajrang a déclaré que perdre par supériorité technique face à Diakomihalis n’était pas quelque chose auquel il s’attendait.

«J’avais perdu contre ce gars 10-9 en 2019. Je ne dis pas que je l’aurais battu facilement mais je m’attendais au moins à un combat serré. D’abord, la blessure à la tête, puis ce problème d’enregistrement, ont vraiment nui à mes chances », a-t-il déclaré.

L’équipe de Bajrang a décidé de ne pas recevoir de points de suture, préférant garder la plaie ouverte.

Expliquant la raison, l’entraîneur personnel de Bajrang, Sujeet Mann, a déclaré: «Les points de suture peuvent s’ouvrir au milieu d’un combat si vous recevez un coup au même endroit. Il y a toujours ce blocage mental qui peut se rouvrir, donc nous ne voulions pas que Bajrang s’en soucie.

Bajrang a battu Vazgen Tevanyan d’Aremenia 7-6 dans le tour de repêchage avant de devancer Sebastian C Rivera de Porto Rico 11-9 dans le barrage pour le bronze.

Cependant, Bajrang a donné beaucoup de points. Tous ses combats étaient serrés et il traînait en fait avant de vaincre ses rivaux. Contre l’Arménien, il a concédé une avance de 0-4 et dans le combat pour le bronze, il était en retard de 0-6 à un moment donné.

Les rivaux s’emparaient facilement de sa jambe droite. Surtout, l’Arménien a attaqué sa jambe droite à volonté.

C’est certainement une source d’inquiétude pour son entraîneur.

“Il y a quelques domaines sur lesquels Bajrang doit travailler et la défense des jambes en fait partie. Je n’ai rien à redire sur son endurance, sa vitesse et son attaque. Mais vous pouvez donner votre jambe si facilement.

A LIRE AUSSI : Eurosport L’Inde s’apprête à diffuser les matchs amicaux internationaux de football de l’Inde

« Cela dit, la compétition aux Mondiaux et aux Jeux olympiques est presque la même. C’est dur en 65 kg. Vous avez dû remarquer que Haji Aliev (Azerbaïdjan) est un médaillé olympique mais est revenu bredouille de Belgrade.

“De même, la Hongrie n’a pas eu de médaille olympique à Tokyo mais a obtenu une médaille de bronze aux Mondiaux. Mais je pense toujours que grâce au travail acharné qu’il a fourni, Bajrang aurait dû jouer la finale », a fait valoir Mann.

Bajrang lui-même semblait satisfait de sa performance. “Quand tu joues en attaque, tu es obligé de concéder quelques points. Si j’ai perdu des points, j’ai aussi marqué plus que ce que j’ai perdu. Vous pouvez rester défensif et ne pas concéder de points mais je voulais jouer un jeu offensif.

“Je me rends compte que mes mouvements et ma vitesse se sont améliorés et que mon attaque s’est également améliorée. J’aurais pu jouer la finale et c’était l’objectif », a-t-il déclaré.

C’est presque la fin de la saison pour Bajrang, qui devrait participer à la Coupe du monde en décembre. Bajrang a déjà commencé à s’entraîner, bien que l’entraînement au tapis ne commencera pas tant que la coupure sur sa tête ne sera pas complètement guérie.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici