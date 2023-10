« Dieu sait ce qu’ils leur font » : l’ami d’une femme kidnappée par le Hamas craint pour les femmes emmenées par un groupe militant | Nouvelles du Royaume-Uni

Beaucoup ont vu avec horreur Shani Louk, 22 ans, défiler partiellement nu après avoir été kidnappé par des militants du Hamas.

Pour Stav Gal Oliver, il y a eu un tourment supplémentaire : elle a reconnu Mme Louk de l’école.

« Elle vient de mon village, elle est allée à la crèche avec mon petit frère. C’est juste une jeune et douce fille. Ce qu’ils lui ont fait, tu ne peux même pas comprendre. Elle n’est que le visage de tant d’autres filles qui sont maintenant être kidnappés à Gaza et Dieu sait ce qu’ils leur font.

Mme Oliver, qui a quitté Israël pour le Royaume-Uni il y a neuf ans, a grandi dans le village de Srigim, au centre du pays.

S’adressant à moi depuis son domicile à Londres, elle fond en larmes en m’expliquant le grand nombre de personnes qu’elle connaît qui ont perdu la vie aux mains des militants du Hamas.

« Le meilleur ami de mon frère a été appelé pour protéger les villageois. Je le connais depuis qu’il est bébé, son unité est tombée dans une embuscade et tout le monde a été tué. Il était chez nous il y a une semaine. Je n’arrive pas à y croire. »

Les proches de Stav Gal Oliver vivent en Israël





Toute la famille de Mme Oliver vit en Israël et depuis que la nouvelle des attaques du Hamas est tombée ce week-end, elle n’a pas dormi en attendant des nouvelles de ses proches.

Environ 50 000 à 60 000 ressortissants britanniques devraient se trouver en Israël ou à Gaza, et plus de 10 citoyens britanniques On pense qu’ils ont été tués ou portés disparus.

Mme Oliver était à l’école avec Itay Berdichevsky, qui a été tué avec sa femme chez eux mais a réussi à sauver leurs jumeaux.

« Ils ont courageusement mis leurs bébés dans le refuge, l’ont verrouillé de l’extérieur, puis en quelques secondes, ils ont tous deux été assassinés. Les bébés sont restés seuls dans le refuge pendant 12 à 14 heures, nous parlons de 10 mois. des vieux bébés sans lait maternisé, sans nourriture. Dieu merci, ils sont désormais en sécurité avec leur grand-mère.

De nombreux membres de la communauté israélienne et juive du Royaume-Uni ont, comme Mme Oliver, peur pour l’avenir.

« Honnêtement, je pense que c’est l’Holocauste 2.0.

« Je veux dire, pendant l’Holocauste, vous n’aviez pas les réseaux sociaux pour assister à l’horreur, mais cette fois-ci, les terroristes ont tout filmé avec fierté. C’est l’Holocauste parce qu’ils vont assassiner des enfants. »

Itay Berdichevsky a été tué aux côtés de sa femme





Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas

Mme Oliver a pris la parole alors que le Premier ministre Rishi Sunak assistait à un service de prière pour Israël à la suite de l’attaque du Hamas.

M. Sunak a déclaré que le Hamas n’est « pas des militants, ni des combattants de la liberté, ce sont des terroristes ».

Il a poursuivi : « Leurs actes barbares sont des actes maléfiques… des adolescents participant à un festival de la paix ont été abattus de sang-froid. Des hommes, des femmes et des enfants innocents ont été violés, enlevés, massacrés. Même un survivant de l’Holocauste a été emmené en captivité. »

Pendant ce temps, des manifestants pro-palestiniens manifestaient devant l’ambassade israélienne.

L’attaque dévastatrice du Hamas a pris Israël complètement par surprise, alors que les militants ont utilisé des bulldozers, des deltaplanes et des motos contre l’armée la plus puissante du Moyen-Orient.

Les trois jours de violences entre Israël et Hama depuis l’incursion auraient fait jusqu’à présent au moins 900 morts parmi les Israéliens et 687 Palestiniens. Les combats se poursuivent alors que les militants restent en Israël.

Les militants du Hamas ont également transféré des otages israéliens vers Gaza dans le cadre de leur opération de samedi.

Le groupe militant palestinien a déclaré qu’il exécuterait un otage israélien en réponse à tout nouvel attentat à la bombe dans la bande de Gaza qui surviendrait sans avertissement.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré plus tard dans un communiqué que la réponse de son pays à l’incursion de samedi « ne faisait que commencer », ajoutant : « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations ».