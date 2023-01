“Dieu nous aide” si Boris Johnson revient, dit David Davis

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un retour de Boris Johnson condamnerait les conservateurs à la défaite lors des prochaines élections générales, a déclaré l’ancien ministre David Davis.

Le haut responsable du parti a averti ses collègues conservateurs de ne pas être tentés par les partisans «obsédés» de l’ancien Premier ministre d’inviter un retour.

“Il y a dans le parti conservateur environ 20 % [of MPs] qui sont obsédés par le fait qu’ils ont voté pour lui et donc qu’il devrait être [in power] quel que soit le péché qu’il a commis », a déclaré M. Davis L’indépendant.

Il a ajouté: «Ce n’est vraiment pas l’avis du public – cela nous coûterait beaucoup de sièges si Boris reprenait les commandes. Ce n’est pas la principale raison pour laquelle je ne veux pas qu’il revienne – je ne veux pas qu’il revienne parce qu’il n’était pas un bon Premier ministre.

M. Davis a souligné le fait que M. Johnson avait la pire approbation publique avant les désastreuses six semaines de Liz Truss au n ° 10. “Cette pire note publique signifie quelque chose.”

L’ancien secrétaire du Brexit a également défendu Rishi Sunak et a déclaré que les conservateurs avaient encore une chance de remporter les élections générales prévues en 2024 sous le Premier ministre actuel.

“À part une sorte de grondement journalistique incessant sur le retour de Boris – que Dieu nous aide, franchement – ​​je ne pense pas qu’il y ait un grand appétit pour Rishi”, a déclaré M. Davis à Times Radio plus tôt mardi.

“Si nous décidons que nous allons changer à nouveau, le public perdra confiance en nous”, a-t-il ajouté. « Nous pourrions élire l’Archange Gabriel, cela n’aurait pas d’importance. Nous ne retournerions pas au gouvernement la prochaine fois que nous ferions cela.

M. Davis a déclaré que M. Sunak avait été «trop gentil» avec certains députés rebelles – soulignant le demi-tour «inutile» pour permettre le vent terrestre. “Il a la possibilité de prendre de nombreuses décisions et d’emporter la fête avec lui.”

Il a ajouté: “Je pense que nous avons un bon – le bon est trop fort – nous avons une chance de gagner, et je pense qu’il faut quelqu’un pour mettre l’épaule à la roue pour que cela se produise.”

Cela survient alors qu’un groupe de base composé de partisans de M. Johnson a appelé à un changement de règle afin que tout député conservateur qui obtient le soutien de 15% de ses collègues puisse se présenter à la direction.

L’Organisation démocrate conservatrice, soutenue par le donateur de Johnson, Peter Cruddas, a appelé à une refonte du fonctionnement du parti.

Pendant ce temps, Paul Goodman, rédacteur en chef de ConservateurAccueil Le site Web a soulevé des sourcils en suggérant qu’un retour de Johnson était une possibilité en 2023.

La personnalité influente a écrit qu’il était “possible qu’un Johnson réinstallé puisse confondre ses détracteurs, comme il l’a fait tant de fois auparavant, et remporter un cinquième mandat des conservateurs”.

Cependant, M. Goodman a également déclaré qu’il était peu probable que M. Johnson relance sa fortune parmi les députés d’arrière-ban qui ont accepté pour le moment que la vie doit être “terne” sous M. Sunak.

Mardi, le n ° 10 a défendu le fait que M. Johnson continuera d’obtenir le soutien juridique du gouvernement lors de l’enquête du Parlement sur la question de savoir s’il avait induit le Parlement en erreur sur Partygate – insistant sur le fait qu’il existait un précédent.

L’avis juridique de Lord Pannick – commandé par le gouvernement au coût déclaré de 130 000 £ – a affirmé que le comité des privilèges adoptait une approche « fondamentalement défectueuse » de l’enquête.

Mais le porte-parole de M. Sunak a évité de se demander si le n ° 10 était d’accord avec l’opinion de Lord Pannick.