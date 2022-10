Dieu merci: Sidharth Malhotra parle de son premier chagrin et plus alors qu’il prend le feu rapide BL [Exclusive Video]

Sidharth Malhotra est fin prêt pour la sortie de son prochain film Thank God. L’acteur a pris le feu rapide ultime avec Bollywood Life où nous sommes devenus personnels alors qu’il révélait son premier chagrin et à quoi ressemblait un rendez-vous idéal pour lui. Il a également parlé de ses expériences de vie et a également donné quelques conseils de vie qui vous motiveront sûrement. Regardez la vidéo complète pour en savoir plus sur la même chose. Oui! Vous avez parfaitement lu. L’acteur avait également eu le cœur brisé. En effet! C’est totalement déchirant d’y penser.