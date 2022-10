Dieu merci, l’actrice Nora Fatehi devient internationale; rejoint les rangs de Jennifer Lopez, Shakira à CE méga-événement mondial

Actrice de Bollywood et danseuse par excellence, la success story de Nora Fatehi est bel et bien hors de ce monde. En tant qu’outsider de rang, avec aucune connexion dans le industrie du cinéma, et de plus sans aucune famille dans le pays (elle est d’origine maroco-canadienne), la durée de sa carrière à Bollywood est tout simplement étonnante. Et si toute elle desi le succès ne suffisait pas, alors Nora Fathi est maintenant prêt à prendre d’assaut la scène internationale, lors de l’un des plus grands événements mondiaux jamais organisés, le Coupe du monde Fifaoù elle se produira sur la même scène lorsque Jennifer Lopez et Shakira avait autrefois créé des souvenirs indélébiles.

Nora Fatehi se produira à la Coupe du monde de football

En étant choisie pour se produire à la Coupe du Monde de la FIFA, Nora Fatehi a clairement montré à quel point sa portée mondiale va maintenant. Elle ne sera pas la seule actrice indienne, mais aussi la seule de toute l’Asie du Sud-Est à se produire au Coupe du monde de foot venez décembre de cette année. De plus, elle ne jouera pas sur n’importe quelle vieille chanson, mais la Hymne de la FIFA lui-même, précédemment chanté et dansé par des icônes comme Jennifer Lopez et Shakira. Juste comme JLo et Shakira, NoraLa voix de sera également testée car elle chantera l’hymne tout en secouant ses hanches.

Nora Fatehi aux cérémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA

Une autre plume dans le chapeau est en route puisque Nora Fatehi a été engagée pour se produire à la fois lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA, une rareté pour tout artiste, sans parler d’un indien. Selon la rumeur, on l’entendra également chanter et danser sur l’une de ses chansons populaires en hindi lors de la cérémonie de clôture.