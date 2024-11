Encore un centimètre ou deux dans les deux sens et cela aurait pu être le dernier Halloween jamais célébré par Anthony Berry.

Berry, 20 ans, était l’une des six personnes blessées par balle tôt vendredi matin lorsque un homme armé de 17 ans a commencé à tirer sur la foule au centre-ville d’Orlando. Berry fêtait Halloween avec son ami quand quelqu’un dans la foule a commencé à devenir agressif et des coups de feu ont retenti.

« Dieu merci, je suis toujours là », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse Vendredi au centre médical régional d’Orlando Health Orlando.

Deux personnes ont été tuées et une femme de 26 ans a été blessée après avoir été piétinée alors que les gens fuyaient, a indiqué la police.

Berry, qui envisage de se lancer dans la profession d’infirmière, a déclaré qu’il restait habituellement à la maison pour étudier, mais que ses amis l’avaient invité à sortir pour célébrer les vacances. Les choses ont rapidement empiré.

« J’étudie habituellement et ce genre de choses, mais c’est Halloween, sortons et amusons-nous », a-t-il déclaré.

Berry a déclaré avoir vu un homme commencer à se frayer un chemin à travers la foule.

« Puis je l’ai vu pousser mon ami », a-t-il déclaré. « Immédiatement, tout s’est passé rapidement juste après. Il a commencé à devenir agressif. … Je sais que quelqu’un était là derrière lui pour lui dire de se détendre et essayer de désamorcer la situation. »

Berry, se penchant vers sa taille, a déclaré aux journalistes qu’il avait vu l’homme faire un « mouvement de la main » et Berry s’était immédiatement esquivé.

« Boom. Je viens de voir un flash blanc », a-t-il déclaré.

Berry a déclaré qu’il saignait abondamment de la tête. Il a recouvert la blessure avec sa chemise puis a suivi la foule pour se mettre en sécurité. Il s’est rendu aux pompiers d’Orlando et a été transféré à l’hôpital.

Le docteur Joseph Ibrahim a déclaré qu’un centimètre ou deux auraient pu être mortels.

« Après que cela soit arrivé, la première chose que j’ai faite a été de remercier Dieu d’être toujours là », a déclaré Berry, qui a des points de suture sur le dessus de la tête. « J’ai une autre opportunité d’atteindre mes objectifs dans la vie. »

Le mobile de la fusillade reste incertain, a indiqué la police. Le suspect, Jaylen Dwayne Edgar, a été arrêté et accusé de deux chefs de meurtre au premier degré avec une arme à feu et de six chefs de tentative de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Il avait déjà été arrêté pour vol qualifié en 2023, un crime qui fait toujours l’objet d’une enquête active.

Vidéosurveillance libéré par la police d’Orlando a montré le suspect en chemise jaune marchant dans la foule. Il a semblé lever la main droite et ouvrir le feu, selon la vidéo. Un policier a renversé le suspect et trois autres personnes ont couru pour aider à l’arrêter.

Halloween est l’une des nuits les plus fréquentées d’Orlando, avec des foules comprises entre 50 000 et 100 000 personnes, a déclaré le chef de la police d’Orlando, Eric Smith. Une centaine de policiers patrouillaient dans la zone et ont attaqué le tireur peu après les coups de feu, a indiqué le chef.

« Les policiers ont fait un excellent travail. Ils ont réagi dès qu’ils ont entendu les coups de feu, vous savez. Donc tout le monde court. Ce n’est pas le cas, ils sont assis en position à la recherche d’un tireur. Ils ont trouvé un tireur. Ils l’ont emmené vers le bas », a déclaré le chef précédemment.

Edgar sera probablement inculpé en tant qu’adulte au fur et à mesure que l’enquête progresse, a déclaré le procureur de l’État d’Orange-Osceola, Andrew Bain.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com