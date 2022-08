Dieu merci: Ajay Devgn, Sidharth Malhotra, la star de Rakul Preet subit un changement de scénario; plusieurs scènes de comédie ajoutées pour CETTE raison ?

Dieu merci, la comédie très attendue, mettant en vedette Ajay Devgn, Rakul Preet Singh et Sidharth Malhotra est prêt à illuminer votre Diwali cette année. Produit par Bhushan Kumar, Indra Kumar et Ashok ThakeriaLe drame tranche de vie de est présenté comme une histoire assez rafraîchissante et relatable. Ce réalisateur Indra Kumar promet non seulement de chatouiller vos os amusants, mais également de transmettre un beau message. En fait, Ajay Devgn et Rakul Preet avait précédemment révélé en exclusivité à BollywoodLife que Dieu merci n’est pas une comédie comme la plupart Films d’Indra Kumaret nous devrons simplement attendre et voir en quoi c’est différent.

Ajay Devgn, la date de sortie de Thank God de Rakul Preet

Faire l’annonce de la date de sortie de Thank God, Série T pris à son officiel Twitter poignée pour annoncer que les vedettes Ajay Devgn, Rakul Preet Singh et Sidharth Malhotra sortiront sur grand écran comme une grande aubaine Diwali. Faisant l’annonce, T-Series a écrit: “#AjayDevgn #SidharthMalhotra #RakulPreetSingh prochain #ThankGod prêt à sortir ce Diwali. Produit par #BhushanKumar #IndraKumar #AshokThakeria est une tranche de vie qui chatouillera vos os drôles avec un beau message # Dieu merci @ajaydevgn @SidMalhotra @Rakulpreet .” Découvrez le tweet ci-dessous :

Dieu merci, le choc entre Ram Setu

Ram Setu, avec Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha, et réalisé par Abhishek Sharma de Tere Ben Laden, Parmanu et Suraj Pe Mangal Bhari, devrait également sortir ce Diwali, créant ainsi un grand affrontement festif entre Ram Setu et Dieu merci. Une source bien placée au sein de l’industrie a également informé en exclusivité BollywoodLife que Ram Setu est centré sur la découverte d’anciens artefacts mythologiques de la culture indienne, remontant à l’époque de Ramayan et du Mahabharat et peut-être même avant cela.