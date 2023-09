«Dieu m’a sauvé!» Joni Eareckson Tada rentre de l’hôpital après une grave frayeur

Joni Eareckson Tada, auteur, animateur de radio et fondateur du ministère Joni et ses amisse remet à la maison après une double pneumonie.

Dans une publication sur Facebook du 21 septembre mettant en vedette une Tada souriante et son mari Ken, elle a parlé à ses abonnés de sa récente épreuve de 16 jours à l’hôpital en disant que Dieu l’avait tirée d’affaire.

« Comme beaucoup de personnes que nous servons et qui sont aux prises avec des problèmes de santé constants, je peux dire avec elles : « Dieu m’a sauvé ! » « Après 16 jours à l’hôpital aux prises avec une double pneumonie, je suis à la maison, heureux, en train de guérir et de me reposer. L’hôpital m’a fourni de l’oxygène, mais ce n’est que temporaire », a expliqué Tada, 73 ans.

Tada, qui défend les droits des personnes handicapées, a déclaré que pendant son épreuve, la promesse de Dieu contenue dans le livre d’Isaïe était pour elle une source de réconfort.

« Je suis tellement reconnaissant envers Ken (et plusieurs amis formidables) pour tout ce qu’ils ont fait pour prendre soin de moi… ils ont veillé à ce que je me repose. La nuit, la promesse de Dieu dans Ésaïe 43 : 1-2 était une si grande source de réconfort. : « N’aie pas peur, car tu es à moi. Quand tu traverseras des eaux profondes, je serai avec toi. Quand tu traverseras des rivières difficiles, tu ne te noieras pas.’ Oui, Jésus était avec moi à chaque examen, radiographie, prise de sang et traitement respiratoire », a écrit Tada.

« Toute cette expérience m’a rappelé à quel point il est essentiel de partager le message de salut de Jésus avec les familles que nous servons. C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons chez Joni and Friends, et je ne pourrais être plus heureux que d’être en première ligne avec vous et tous les amis du ministère », a-t-elle poursuivi.

« MERCI pour votre amour, vos prières et votre soutien… et pour vous réjouir avec moi et Ken alors que je m’améliore chaque jour ! » dit-elle.

« En avant et vers le haut… » conclut Tada.

Ce n’était pas la première bataille de santé mettant sa vie en danger. Elle est une combattante depuis qu’elle est devenue tétraplégique lorsqu’elle était jeune femme et, auparavant, elle luttait contre le cancer. Comme Actualités CBN rapporté en 2019, elle a annoncé qu’elle n’avait plus de cancer, remerciant ses partisans pour leurs prières.

Tada a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3 il y a huit ans et a subi une mastectomie et un traitement de chimiothérapie. Elle a été déclarée sans cancer jusqu’à ce que des tests révèlent qu’un petit nodule contenait une tumeur cancéreuse sur le site de sa mastectomie.

Cependant, elle a reçu la bonne nouvelle de son médecin après un PET-scan.

« Compte tenu de la nature agressive de ce cancer récurrent, cette nouvelle est tout à fait miraculeuse », a déclaré Tada. « Pour l’instant, nous avons été épargnés par d’autres batailles contre le cancer. »

Récipiendaire de la médaille d’honneur de la Croix blanche ukrainienne

Dans une publication de suivi sur Facebook le 22 septembre, Tada a annoncé qu’elle et son ministère avaient reçu la prestigieuse médaille d’honneur « Honneur et Gloria » de la Croix blanche ukrainienne pour avoir aidé à secourir des Ukrainiens handicapés lors de l’invasion de leur pays.

Elle a également inclus des photos de la médaille et de Serhii et Nataliya Bolchuk, partenaires de longue date de Joni and Friends, qui se sont rendus en Californie pour remettre la médaille à Tada et à son ministère à son siège.

La médaille est décernée au nom du gouvernement ukrainien aux non-Ukrainiens. Ce prix récompense ceux qui ont joué un rôle important en aidant le pays pendant la guerre russo-ukrainienne. Les récipiendaires comprennent des bénévoles, des sauveteurs, des philanthropes et des spécialistes qui ont activement aidé et soutenu l’Ukraine.

Dans son message, Tada a écrit : « Je suis si reconnaissante et si honorée… mais bien sûr, le véritable honneur revient à tous les guerriers forts et courageux qui continuent de se battre en Ukraine, ainsi qu’à ceux comme nos amis Serhii Nataliya Bolchuk. qui continuent de servir les Ukrainiens handicapés.

LIRE « Un christianisme aux manches retroussées » : Joni et ses amis sauvent plus de 300 personnes handicapées en Ukraine

Comme l’a rapporté CBN News en avril dernier, le ministère de Tada a aidé à secourir plus de 300 personnes handicapées bloquées en Ukraine après l’invasion russe.

Elle a dit Lien de prière du CBN sur les difficultés auxquelles beaucoup sont confrontés, qualifiant leur situation d’horrible.

« Imaginez si vous êtes tétraplégique comme moi », a déclaré Tada lors de l’interview. « Je ne peux pas utiliser mes mains. Je suis en fauteuil roulant et si vous étiez au septième étage d’un immeuble et que vous étiez à Marioupol en train d’être bombardé et qu’il y avait des tirs de roquettes, ce n’est pas comme si vous pouviez sauter du lit. , prenez quelques affaires, sortez précipitamment par la porte d’entrée et foncez vers la frontière.

« Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, beaucoup de ces personnes handicapées sont coincées dans des immeubles d’habitation. Beaucoup d’entre elles sont dans des sous-sols », a-t-elle poursuivi.

Elle a expliqué comment son ministère s’est battu pour faire sortir de nombreuses personnes de la zone de guerre.

« Nous travaillons avec notre partenaire local Galyna », a déclaré Tada. « Galyna et nos équipes sont allées à la recherche de ces personnes, même dans les régions les plus dangereuses de l’est de l’Ukraine, pour les secourir, leur faire traverser la frontière et les mettre en sécurité non seulement en Pologne, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Et nous avons évacué plus de 300 personnes handicapées jusqu’à présent et des soignants et nous sommes toujours actifs. »

Un accident de plongée il y a plus de 50 ans a privé la fondatrice de Joni and Friends de sa capacité à marcher, la laissant dans un fauteuil roulant.

Depuis, sa foi en Dieu a alimenté son ministère auprès des personnes handicapées. Au cours des 47 dernières années, le ministère s’est engagé à atteindre et à servir les handicapés, non seulement avec une aide pratique mais aussi avec l’amour salvateur de Jésus-Christ.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***