« Dieu m’a dit de le faire »

Kathie Lee Gifford attribue à l’intervention divine l’avoir aidée à mettre fin à sa querelle de 30 ans avec Howard Stern.

L’ancien En direct! l’animatrice, 70 ans, a rappelé le moment où Dieu lui a tendu la main et l’a encouragée à mettre fin aux tensions entre elle et Stern, également âgée de 70 ans, dans une récente interview. Fox News entretien. À l’époque, Gifford avait déclaré que Stern était en visite au Aujourd’hui show studios afin d’annoncer qu’il rejoindrait le jury sur L’Amérique a du talent.

«Le Seigneur, encore une fois, a dit: ‘Kathie, descends et dis-lui bonjour’», a-t-elle partagé, notant que la puissance supérieure lui avait dit de «lui souhaiter bonne chance» dans l’émission. « Alors je me suis levé de mon poste de coiffure et de maquillage – et on a dit à ces filles de ne pas laisser Kathie s’approcher du studio, parce que Howard Stern arrivait. Je m’en fiche. Je descends, ils disent : « Où vas-tu ? J’ai dit : ‘Je vais aller dire bonjour à Howard.’

Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Kathie Lee Gifford et Howard Stern.

Mike Pont/WireImage ; Gilbert Carrasquillo/GC Images



Gifford a finalement réussi à trouver le « très, très grand » Stern dans le studio. «J’ai juste dit: ‘Hé. Kathie Lee. Je pensais qu’il était temps que nous nous disions bonjour. Et j’ai dit : ‘Je veux vous souhaiter tout le meilleur avec la nouvelle série' », a-t-elle déclaré. « Et je me suis levé, je suis rentré, je me suis assis dans la salle de maquillage et ils m’ont dit : « Pourquoi as-tu fait ça ? J’ai dit : « Dieu me l’a dit. »

Ce moment a dû avoir un grand effet sur Stern, car Gifford a expliqué qu’il « m’a appelé plus tard dans la journée » pour mettre fin définitivement à la rivalité entre eux.

«Je montais dans un avion pour aller assister à la remise des diplômes de mon fils à l’USC et il m’avait appelé et il avait laissé un message vocal et il avait dit : « Je ne peux même pas utiliser la langue qu’il utilisait. Il y avait beaucoup de mots F », a-t-elle déclaré avant de faire sa meilleure imitation de Stern. « Mais il disait en gros : ‘Je n’arrive pas à croire à quel point tu as été gentil avec moi.’ J’ai été tellement [muffled] pour toi, et tu étais si gentil et j’ai juste besoin de m’excuser auprès de toi. S’il te plait appelle moi.' »

Le seul problème? Le numéro utilisé par Stern n’avait « aucune identification de l’appelant », donc Gifford n’avait aucun moyen de le rappeler. Finalement, Stern lui a téléphoné une deuxième fois plus tard dans la soirée.

« Mon mari et mon fils ne voulaient pas que je réponde à cet appel », se souvient-elle. « Il a été horrible avec moi et horrible pour toute ma famille pendant 30 ans. Je n’avais jamais rencontré cet homme, jamais, jusqu’à ce jour, [or] écouté son émission. J’entendais qu’il disait certaines choses sur moi, je lui disais : « Pourquoi ?! Je ne connais même pas cet homme.

Gifford a déclaré que Stern « m’a demandé de lui pardonner » lors de leur éventuelle conversation. En réponse, elle lui a dit : « Je suis vraiment heureuse pour toi que tu demandes pardon, parce que chaque fois que nous avons blessé quelqu’un dans sa vie, il est important de demander pardon. Mais je veux juste que tu saches que je t’ai pardonné il y a 30 ans.

Stern a été surpris par sa révélation – et encore plus déconcerté lorsqu’elle l’a personnellement invité à assister à un dîner de famille par la suite. « Il dit : ‘Tu m’aurais chez toi ?’ J’ai dit : ‘Bien sûr !’ » Elle a poursuivi : « C’est un canard très étrange, mais ensuite je l’ai vu plusieurs fois chez Sirius et tout allait bien.

Pour Gifford, pardonner à Stern n’est qu’une étape supplémentaire dans la mise en pratique de ce qu’elle prêche. « Une fois que vous commencez à prier pour les gens, vous ne pouvez plus les détester. L’amour ne peut pas vivre là où vit la haine », a-t-elle déclaré. « Et c’est une chose très simple. Il faut y grandir. À mesure que vous grandissez dans votre foi, vous apprenez : « Je dois prier pour cette personne maintenant. Ce qu’ils viennent de dire était tellement horrible. Priez simplement ! Demandez à Dieu de les guérir. Parce que blesser les gens blesse les gens. C’est la vérité. »