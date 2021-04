Ce n’est un secret pour personne que Willie Nelson aime la marijuana.

Tout au long de sa longue carrière, le chanteur de « Roll Me Up And Smoke Me When I Die » a été ouvert sur sa relation continue avec la laitue du diable. En 2015, alors que la légalisation de la marijuana aux États-Unis se développait, il a lancé sa propre marque récréative, Willie’s Reserve. Quelques années plus tard, il a suivi avec la marque de bien-être Willie’s Remedy, qui propose des produits de chanvre cannabidiol (CBD). (Les produits CBD ne contiennent pas de THC, le composé intoxicant de la marijuana, et sont légaux au Texas.)

Maintenant, Nelson et Luck Presents, la société derrière son populaire festival Luck Reunion, ont annoncé une nouvelle convention sur le cannabis appelée Luck Summit: Planting the Seed. L’événement inaugural devrait débuter le 26 avril et se prolonger le 29 avril pendant le 88e anniversaire de la légende de la musique country.

À quoi s’attendre à la convention virtuelle sur la marijuana de Willie Nelson

Selon un communiqué de presse, l’événement de plusieurs jours vise «à déstigmatiser, éduquer et promouvoir la culture du cannabis de manière informative et divertissante».

Animé par l’auteur-compositeur-interprète Nathaniel Rateliff, l’événement examinera la plante de cannabis à travers les lentilles de l’histoire et de la science, ainsi que du divertissement et de la culture. Il comprendra des tables rondes et des conférenciers principaux ainsi que «des collaborations musicales, des sketches humoristiques, des démonstrations culinaires, des activités axées sur la santé et plus encore».

«Je pense que les gens doivent être sensibilisés au fait que la marijuana n’est pas une drogue. La marijuana est une herbe et une fleur. Dieu l’a mis ici. S’Il l’a mis ici et qu’Il veut que cela grandisse, qu’est-ce qui donne au gouvernement le droit de dire que Dieu a tort? » Nelson a déclaré dans un communiqué.

Pour être admis au sommet, les amateurs de cannabis et les curieux du cannabis doivent faire un don de 10 $ à 500 $ au Cannabis Voter Project de HeadCount, une organisation qui enregistre les électeurs intéressés par la politique du cannabis.

«Le Texas et le reste des États-Unis se trouvent actuellement à la croisée des chemins du cannabis», a déclaré le directeur de Headcount Sam D’Arcangelo dans un communiqué. «Il n’y a pas de meilleur moment pour célébrer le chemin parcouru et discuter de la provenance du cannabis la légalisation part d’ici. «