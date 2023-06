« Dieu est bizarre », déclare un pasteur allemand — RT World News

S’exprimant lors d’un festival protestant en Allemagne, Quinton Caesar a fait référence au racisme, au changement climatique et à l’idéologie LGBTQ dans son sermon

Un pasteur allemand a été moqué et condamné pour avoir prononcé un sermon plein de slogans libéraux, y compris l’affirmation que le dieu chrétien est « bizarre ». Pendant ce temps, un nombre record d’Allemands quittent l’église.

S’adressant aux participants du Congrès de l’Église évangélique à Nuremberg dimanche, le pasteur Quinton Caesar a déclaré que « c’est le moment de dire » ce « Les vies noires comptent toujours, » ce « Dieu est bizarre » et que les migrants doivent être accueillis en Europe, entre autres affirmations libérales.

Alors que son discours a été accueilli avec des applaudissements enthousiastes par le public, les chrétiens en ligne étaient perplexes.

Le discours de César a clôturé un congrès de cinq jours qui a vu 100 000 protestants descendre à Nuremberg pour des sermons, des débats et des spectacles de musique chrétienne. Bien que l’événement ne soit pas organisé par l’Église évangélique en Allemagne – une organisation faîtière à laquelle appartiennent la majorité des protestants allemands – il a lieu chaque année depuis 1949 et est un pilier du calendrier religieux du pays.

Caesar, originaire d’Afrique du Sud, se décrit sur les réseaux sociaux comme un « pasteur militant ». Ses opinions ne sont pas uniques parmi les protestants, son discours intervenant une semaine après qu’une église anglicane de Londres a organisé un spectacle de drag queen pour les locaux. « Communautés LGBTQAI+ et autres personnes et groupes marginalisés. » Une église protestante de Suède a également fait l’objet de critiques cinglantes en 2019 pour avoir remplacé un retable représentant Adam et Eve par un retable montrant des couples homosexuels dans des poses suggestives.

L’Église évangélique d’Allemagne autorise ses pasteurs à célébrer des mariages homosexuels depuis 2016, et l’un de ses évêques a fait la une des journaux en 2021 pour avoir demandé publiquement à la communauté LGBTQ « le pardon » lors d’un défilé ‘Pride’ à Berlin.

Malgré son adhésion à la vision libérale du monde, l’église perd rapidement des membres. Un record de 380 000 membres a démissionné en 2022, contre le précédent record de 340 000 en 2021. L’Église catholique ne s’en sort pas mieux, perdant 359 000 membres en 2021.