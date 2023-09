Amazon gratuit sort ses docu-séries originales sur le passage à l’âge adulte Dieu. Famille. Football, et BOSSIP a un aperçu exclusif de la série produite par Russell Wilson.

À la suite de l’ancien joueur de football professionnel, légendaire entraîneur de football au lycée et pasteur Denny Duron, Dieu. Famille. Football détaille le parcours de Duron alors qu’il sort d’une retraite de 30 ans en tant qu’entraîneur-chef pour ramener le programme de football qu’il a fondé à l’Evangel Christian Academy à une notoriété nationale.

Un communiqué de presse rapporte que les six épisodes de la série documentaire seront diffusés exclusivement sur Freevee aux États-Unis à partir du Vendredi 1er septembre et détaillent les « histoires personnelles riches et diverses des joueurs d’Evangel, du personnel d’entraîneur et de la communauté plus large de Shreveport, dans le contexte dramatique de la saison de football 2022 des lycées de Louisiane ».

Les téléspectateurs verront le programme de football d’Evangel lutter pour la rédemption alors qu’il est passé d’une puissance éternelle du football au lycée avec 14 championnats d’État au cours des 20 dernières années, à la pire saison de l’histoire de l’école.

Le pasteur Denny Duron est revenu au poste d’entraîneur-chef pour diriger ce groupe d’enfants talentueux, rêvant de jouer à l’université et dans la NFL, sur le terrain, tout en les transformant en futurs leaders. Alors que l’équipe affronte la lutte et le triomphe sur et en dehors du terrain, elle est unie par la formule du succès de l’entraîneur Duron : « Dieu d’abord, la famille ensuite et le football en troisième.

Le quart-arrière des Denver Broncos, Russell Wilson, soutient le projet et s’est senti inspiré par Dieu. Famille. Football’C’est une fusion de foi et de sport.

« Ce qui m’a attiré vers ce projet et m’a inspiré à aider telJe Dieu. Famille. Le football. L’histoire de travail d’équipe, de travail acharné et de discipline était l’approche du jeu axée sur la foi de l’entraîneur Duron », a déclaré le producteur exécutif Russell Wilson dans un communiqué. « En tant que leader de l’Evangel Christian Academy, l’un des meilleurs programmes de football du pays, l’entraîneur Duron non seulement prêche mais illustre ce que signifie être un gagnant sur et en dehors du terrain, et c’est un honneur de pouvoir partager son leçons et héritage.

Dieu. Famille. Football Clip exclusif

Dans un clip exclusif, nous voyons Coach Carter, le seul membre noir de l’équipe d’entraîneurs d’Evangel, réfléchir à son entreprise de food truck et à sa foi.

« Je ne considère pas cela comme une question de couleur, tout le monde respecte tout le monde ici », déclare Coach Carter à propos de son travail aux côtés de ses pairs blancs à Shreveport. « Le racisme ne se manifeste pas de la même manière en dehors d’Evangel », ajoute-t-il, soulignant que le pasteur Duron lui a souligné l’importance de l’égalité devant Dieu.

Malgré l’unité au sein de l’équipe d’entraîneurs, l’entraîneur Carter partage que lors d’un voyage en Floride, il a dû expliquer le mouvement Black Lives Matter à ses fils.

« Me voilà, je dois enfin avoir cette discussion », dit Carter tout en devenant ému. « J’ai finalement dû avoir cette discussion avec eux, en disant à vos enfants que vous pourriez être perçu différemment si vous savez dans votre cœur que vous êtes bon. » « C’est dur », ajoute-t-il.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Dieu. Famille. Football premières le vendredi 1er septembre sur Amazon Freevee.

Dieu. Famille. Football. est originaire de Propagate et est produit par Ben Silverman, Howard T. Owens et Drew Buckley. La série a été créée et produite par Aaron Benward de Watershed. Jared Goetz d’Ascending Media Group, le quarterback de la NFL Russell Wilson en association avec Why Not You Productions et Rob Gehring sont également producteurs exécutifs. Cliff Young, Cody Bess, Scott Brignac, Chelsea Friedland et Matt Woolsey sont co-producteurs exécutifs.