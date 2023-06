Dieu aide les touristes du Titanic disparus… J’ai fait le voyage terrifiant comme un équipage en détresse et j’ai fait des cauchemars

Je ne peux qu’espérer contre tout espoir que ceux à bord du sous-marin disparu du Titanic puissent être secourus – mais même si je ne peux qu’imaginer leur terreur, je connais certainement les dangers.

Ils m’ont été expliqués lorsque j’ai moi-même fait le périlleux voyage pour The Sun.

On nous a dit que le moindre dérapage pouvait nous voir coupés en deux par un puissant jet d’eau ou écrasés sous le poids de l’océan Atlantique.

La capsule à l’étroit pourrait même être engloutie par le feu.

Oh, et il y avait une mince chance de sauvetage si tout tournait mal.

Je me souviens très bien de la façon dont la trépidation et la claustrophobie ont lutté contre un sentiment d’excitation croissant alors que l’écoutille se fermait et que nous nous balancions de façon nauséabonde à la surface en attendant de descendre dans les profondeurs d’encre ci-dessous.

Ma plongée vers l’épave, à trois kilomètres sous la surface, a eu lieu en juillet 2001, alors que la fascination pour le Titanic était encore à son paroxysme après le blockbuster de James Cameron en 1997.

Les risques nous avaient été inculqués pendant des jours alors que le navire de recherche russe RV Akademik Keldysh nous emmenait de St John’s, à Terre-Neuve, au Canada, où le paquebot a coulé le 15 avril 1912.

Des plongées étaient menées par l’Institut d’océanologie Shirshov de Moscou – en utilisant les deux submersibles à trois hommes Mir 1 et Mir 2 présentés au début du film.

Les petites bathysphères étaient à l’époque deux des cinq seuls navires au monde capables de plonger au fond de l’Atlantique.

Il était donc clair qu’en cas d’urgence, aucun navire pratique ne viendrait à notre secours.

Un homme d’affaires britannique a acheté les droits d’une expédition pour promouvoir son nouveau site Web de plongée et a offert des plongées comme prix pour divers médias.

J’accompagnais Peter Bailey, le gagnant reconnaissant du concours The Sun.

Le capitaine du Keldysh, le Dr Anatoly Sagalevich, était apparu dans le film Titanic.

Il a expliqué comment l’atmosphère enrichie en oxygène dans les sous-marins pressurisés augmentait le risque d’incendie.

Nous serions donc équipés en ignifuge pour nous protéger – pendant quelques secondes supplémentaires.

Ensuite, il y avait la pression extrême à laquelle nous allions faire face.

Équivalent à environ 380 atmosphères ou 5 584 psi, cela signifiait que si le Mir développait une fracture par piqûre d’épingle, le jet d’eau semblable à un laser forcé à travers le trou serait capable de couper un homme en deux.

Mais, avec un humour noir, il a dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter car il ne faudrait que quelques millisecondes avant que le Mir n’implose complètement.

À la fin de la première journée, alors que la mer devenait agitée, Peter et moi avons regardé les plongeurs russes lutter pour récupérer les deux Mirs de l’eau à la fin de leur plongée de huit heures.

Un lanceur en bois a été soulevé par une vague et s’est écrasé sur celui dans lequel nous devions visiter le Titanic.

Quand il a finalement été treuillé à bord, j’ai pu voir que la dérive, l’antenne et le boîtier de l’hélice avaient été brisés.

Je craignais que les futures plongées ne soient annulées mais, après une nuit dans les ateliers du navire, le submersible était de nouveau prêt à être lancé.

À ma grande inquiétude, il avait été rafistolé avec du ruban adhésif argenté.

Quand vint notre tour, nous grimpâmes sur une échelle puis, n’ayant que de la place pour nous allonger sur des couchettes de chaque côté du siège du pilote russe, nous nous préparâmes tandis qu’une grue nous descendait dans l’eau.

Nous avons commencé à descendre. En quelques mètres, toute lumière provenant de la surface avait disparu.

Le pilote a allumé les phares pour que nous puissions voir la vie marine à travers nos hublots en plexiglas de 7 pouces d’épaisseur.

Après un court moment, ils les ont éteints pour économiser la précieuse batterie.

Pendant les deux heures suivantes, nous nous sommes assis dans l’obscurité pendant que nous descendions, parlant au pilote et écoutant le ping régulier du sonar.

Une fois au fond de la mer, notre pilote a allumé les lumières pour illuminer un paysage de sable lunaire incolore.

Mais en quelques minutes, nous avons été confrontés à un mur de noir.

Puis nous nous sommes levés et nous nous sommes levés jusqu’à ce que tout à coup, à une longueur de bras, de l’autre côté du verre du hublot, se trouve le rail de proue indubitable du Titanic.

Notre pilote nous a habilement guidés autour des restes du Titanic, assez près pour le voir mais respectueusement assez éloignés pour ne pas le déranger.

Après nous être émerveillés devant la section avant, nous avons traversé le champ de débris jusqu’à la section arrière et passé les moteurs géants.

Ce n’est que lorsque le pilote a annoncé que nous devions remonter à la surface que nous avons réalisé que nous étions là depuis quatre heures.

Alors que nous commencions le retour de deux heures à la surface, les lumières du Mir se sont éteintes et le Titanic est retourné dans l’obscurité une fois de plus.