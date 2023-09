« Dieu a planté la graine » : une star de TikTok parle de docu-séries « divines » israéliennes pour atteindre la génération Z

La star de TikTok, Allie Schnacky – l’une des influenceuses au centre d’une nouvelle série documentaire sur les réseaux sociaux sur Israël – qualifie son récent pèlerinage en Terre Sainte de produit d’une « intervention divine ».

Schnacky, 23 ans, a récemment déclaré à Faithwire de CBN qu’elle rêvait depuis longtemps d’aller en Israël. Mais après des années de tentatives infructueuses pour s’y rendre, ce n’est qu’en 2023 que le voyage s’est réellement concrétisé. Maintenant, dit-elle, elle peut voir la providence du Seigneur dans l’orchestration du timing.

L’opportunité s’est présentée après que l’évêque Robert Stearns de Eagles’ Wings, une organisation dédiée à la promotion de la paix et de la stabilité à Jérusalem, ait visité l’église des Schnacky et les ait mis en contact avec le PDG de SoulShop Studios, Dan Luxenberg, qui souhaitait filmer un documentaire axé sur les médias sociaux : « Walking the Word », à propos d’Israël.

« Je me souviens du premier appel téléphonique avec Dan… et nous avons commencé une tonne de réunions différentes pour réfléchir simplement à la manière d’informer le monde et, plus particulièrement, notre génération de ce qui se passe là-bas », a déclaré Schnacky, notant là-bas. « rien qui répondait aux besoins de notre génération » en ligne.

« Alors, quand nous avons contacté Dan et qu’il a pensé à cette série où nous pourrions aller là-bas et trouver de nouvelles découvertes archéologiques ou nous tenir à l’endroit où ces histoires bibliques se sont produites, c’était l’opportunité la plus incroyable de toute ma vie et je suis tellement « Je suis tellement excitée que cette série sorte », a-t-elle poursuivi, « parce qu’elle répond à ce besoin pour la toute première fois. »

Au centre de la motivation de Luxenberg et des Schnacky pour les docu-séries se trouvait le désir d’être des gestionnaires avisés des plates-formes qu’ils ont développées. Schnacky, par exemple, compte quatre millions de followers sur TikTok.

Luxenberg a déclaré qu’il espérait que cette nouvelle série sur la Terre Sainte – toutes construites autour de stars des médias sociaux – atteindrait une jeune génération d’une manière que les documentaires et interviews traditionnels sur Israël ne pourraient pas atteindre.

« Je suis tellement heureux pour cet enfant qui est sur YouTube, TikTok et Instagram qui va chercher quelque chose sur Israël et ne pas s’ennuyer autant mais être inspiré, rire, pleurer, continuer à être immergé dans le monde Schnacky et ressentir une connexion plus profonde, » il expliqua. « Donc, quand ils ouvrent leur Bible, ce n’est pas cette terre lointaine et lointaine d’Israël, mais c’est un endroit où vous pouvez littéralement aller en ligne et réserver un vol. »

Les Écritures appellent les croyants à être sages avec ce qui leur a été donné.

Puisque chacun a reçu un don, utilisez-le pour vous servir les uns les autres, en bons intendants de la grâce variée de Dieu. – 1 Pierre 4:10 (ESV)

Schnacky a déclaré qu’elle et sa famille se sont donné pour objectif d’utiliser leurs plateformes pour atteindre les gens avec l’Évangile.

« Tout ce qui n’a pas de valeur éternelle est pour nous inutile », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons rien emporter avec nous lorsque nous mourrons ; la seule chose que nous laissons est l’héritage que Dieu a donné à notre famille et que nous amenons au ciel avec nous. Voilà toute l’histoire. »

« Tout ce que nous avons construit avec nos propres forces, nous l’avons vu s’effondrer », a poursuivi Schnacky. « J’ai essayé de le faire moi-même. J’ai essayé de faire les choses avec mes propres forces. Vous regardez toutes ces stars à travers le monde qui essaient de faire les choses par leurs propres forces et ne peuvent pas tenir le coup. Jésus, Dieu, c’est le seul fondement sur lequel tu peux réellement construire des choses pour qu’elles durent – ​​pas seulement dans cette vie, mais pour la vie qui lui survivra. C’est ce qui nous motive vraiment à vraiment nous enraciner [what we do] dans quelque chose de plus grand. Nous voulons quelque chose qui aura un impact.

La série documentaire « Walking the Word » fera ses débuts du 6 au 10 septembre sur les pages de médias sociaux des Schnacky.