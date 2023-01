Dieu a enlevé une personne si gentille.

Les autorités affirment que 72 personnes à bord d’un vol Yeti Airlines ont été tuées dans un accident.

Le personnel hospitalier du Népal a commencé mardi à remettre les corps aux familles.

Des drones sont utilisés pour faciliter la recherche des corps.

Le personnel hospitalier népalais a commencé mardi la sombre tâche de remettre les corps aux familles en deuil après l’écrasement d’un avion avec 72 personnes à bord, la pire catastrophe aérienne du pays en trois décennies.

Le vol Yeti Airlines avec 68 passagers et quatre membres d’équipage a chuté dans une gorge escarpée, s’est brisé en morceaux et a pris feu dimanche à l’approche de la ville centrale de Pokhara.

Toutes les personnes à bord, dont six enfants ainsi que 15 étrangers, seraient décédées.

Les sauveteurs ont travaillé presque 24 heures sur 24 pour extraire des restes humains de la gorge profonde de 300 m parsemée de sièges d’avion tordus et de morceaux de fuselage et d’aile.

LIRE | Le copilote craint mort dans l’accident d’avion au Népal était marié à un pilote tué dans un accident similaire il y a 16 ans

Soixante-dix corps avaient été retrouvés mardi matin, a indiqué à l’AFP un responsable de la police AK Chhetri. Un autre haut responsable a déclaré lundi à l’AFP que l’espoir de retrouver quelqu’un en vie était “nul”.

“Nous avons récupéré un corps la nuit dernière. Mais il s’agissait de trois morceaux. Nous ne savons pas s’il s’agit de trois corps ou d’un seul corps. Cela ne sera confirmé qu’après un test ADN”, a-t-il déclaré.

Chhetri a dit :

La recherche (des) deux autres corps disparus a maintenant repris.

Des drones étaient utilisés et les recherches avaient été étendues à un rayon de 2 à 3 km, a-t-il déclaré.

Jusqu’à 10 corps ont été transférés par camion de l’armée de l’hôpital de Pokhara à l’aéroport, prêts à être transportés par avion vers la capitale, Katmandou.

Trois autres corps ont été remis à des familles en deuil à Pokhara, d’autres devant suivre.

L’ATR 72 volait de Katmandou à Pokhara, une porte d’entrée pour les pèlerins religieux et les randonneurs, lorsqu’il s’est écrasé peu avant 11h00 (05h15 GMT).

“Je marchais quand j’ai entendu une forte explosion, comme si une bombe avait explosé”, a déclaré le témoin Arun Tamu, 44 ans, qui se trouvait à environ 500 mètres et qui a diffusé en direct une vidéo de l’épave flamboyante sur les réseaux sociaux.

La cause n’était pas encore connue, mais une vidéo sur les réseaux sociaux montrait l’avion à deux hélices s’inclinant soudainement et brusquement vers la gauche alors qu’il s’approchait de l’aéroport de Pokhara.

Une forte explosion a suivi.

Des experts ont déclaré à l’AFP qu’il n’était pas clair d’après le clip si une erreur humaine ou un dysfonctionnement mécanique était à blâmer.

La boîte noire de l’avion, fabriquée par la société française ATR, a été récupérée mardi.

Des experts de l’agence française d’enquête sur les accidents devaient arriver mardi au Népal, a indiqué l’organisme à l’AFP.

Raj Dhungana, l’oncle de l’un des passagers, Sangita Shahi, 23 ans, a déclaré à l’AFP devant un hôpital de Pokhara que toute sa famille “souffre”.

Il a décrit une jeune femme “très talentueuse” qui était étudiante à Katmandou et dirigeait un studio de maquillage tout en travaillant sur une plateforme commerciale en ligne à côté.

Il a dit:

Dieu a enlevé une personne si gentille.

Selon l’agence de presse Press Trust of India, la pilote Anju Khatiwada a rejoint le secteur de l’aviation népalais après que son mari a été tué aux commandes d’un petit avion de ligne en 2006.

L’industrie aéronautique du Népal a explosé ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes entre des zones difficiles d’accès, ainsi que des alpinistes étrangers.

Le secteur souffre d’un manque de sécurité en raison d’une formation et d’un entretien insuffisants.

L’Union européenne a interdit tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité.

Les membres de la famille des victimes décédées dans un accident d’avion de Yeti Airlines pleurent devant un hôpital de Pokhara. AFP PHOTO : Prakash Mathema, AFP

Le Népal possède également certaines des pistes les plus délicates et les plus éloignées du monde, flanquées de sommets enneigés avec des approches difficiles et une météo capricieuse.

Son accident d’aviation le plus meurtrier s’est produit en 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il s’est écrasé à l’approche de Katmandou.