Dietrich Mateschitz, propriétaire de Red Bull, est décédé, selon l’entreprise

Le propriétaire et co-fondateur de la société de boissons pour sportifs Red Bull est décédé, a annoncé samedi la société.

Dietrich Mateschitz a commencé à commercialiser la boisson en Autriche en 1987, selon la société.

“Dans ces moments, le sentiment dominant est celui de la tristesse”, a déclaré Red Bull dans un e-mail adressé à l’ensemble de l’entreprise aux employés. «Mais bientôt la tristesse fera place à la gratitude – gratitude pour ce qu’il a changé, ému, encouragé et rendu possible pour tant de personnes. Nous resterons connectés à lui avec respect et amour.

En plus de son produit phare, Red Bull s’est fait connaître sous Mateschitz pour son marketing intensif des sports et événements extrêmes, y compris un saut en parachute record en 2012 depuis le bord de l’espace. Il sponsorise également deux équipes de Formule 1.

“C’était un entrepreneur visionnaire incroyable et un homme qui a contribué à transformer notre sport et à créer la marque Red Bull connue dans le monde entier”, a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, dans un communiqué écrit.