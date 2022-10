Dietrich Mateschitz, propriétaire de Red Bull, décède à 78 ans

AUSTIN, Texas –

Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, co-fondateur de la société de boissons énergisantes Red Bull et fondateur et propriétaire de l’équipe de course Red Bull Formula One, est décédé. Il avait 78 ans.

Les responsables de l’équipe de course Red Bull au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas, ont annoncé samedi la mort de Mateschitz. Il n’y avait aucun mot immédiat où il est mort, ou une cause de décès.

Mohammed Ben Sulayem, président de l’instance dirigeante du sport automobile FIA, a déclaré que Mateschitz était “une figure dominante du sport automobile”.

“Les pensées de toute la famille FIA ​​vont à ses proches en ce moment et il nous manquera beaucoup.”

Mateschitz est devenu célèbre en tant que visage public de Red Bull, un conglomérat austro-thaïlandais qui affirme avoir vendu près de 10 milliards de canettes de sa boisson à base de caféine et de taurine dans 172 pays du monde l’année dernière.

Mateschitz a non seulement aidé la boisson énergisante à devenir populaire dans le monde entier, mais a également construit un empire sportif, médiatique, immobilier et gastronomique autour de la marque.

Avec le succès grandissant de Red Bull, il a considérablement augmenté ses investissements dans le sport, en particulier les sports mécaniques et les sports extrêmes, et Red Bull exploite désormais des clubs de football, des équipes de hockey sur glace et des équipes de course F1. Red Bull a également des contrats avec des centaines d’athlètes dans divers sports et un programme de développement approfondi des pilotes pour amener les coureurs au plus haut niveau.

“Cela a été une mauvaise nouvelle pour tout le monde – ce qu’il a signifié pour Red Bull, et bien sûr pour le sport, et surtout pour moi”, a déclaré Max Verstappen, qui a remporté son deuxième titre consécutif en F1 il y a deux semaines.

Verstappen dimanche au Circuit des Amériques tentera d’égaler Michael Schumacher et Sebastian Vettel avec un record de F1 de 13 victoires en une saison, et il tentera également de décrocher le championnat des constructeurs pour Red Bull.

“Ce qu’il a fait pour moi, ma carrière jusqu’à présent et ma vie en général, c’est vraiment difficile, c’est une journée vraiment difficile”, a déclaré Verstappen. « Il y a encore une course devant nous et nous allons essayer de le rendre fier demain.

Mateschitz et l’investisseur thaïlandais Chaleo Yoovidhya ont fondé la société en 1984 après que Mateschitz ait reconnu le potentiel de commercialisation de Krating Daeng – une autre boisson énergisante créée par Chaleo – pour un public occidental. Red Bull dit que Mateschitz a travaillé sur la formule pendant trois ans avant que la boisson modifiée ne soit lancée sous son nouveau nom dans son Autriche natale en 1987.

Sous la direction de Mateschitz, Red Bull a rapidement augmenté sa part de marché, d’abord en Europe, puis aux États-Unis, aidé par des campagnes de marketing faisant la promotion des propriétés stimulantes revendiquées de la boisson et de vastes accords de parrainage dans les sports mécaniques, le football, les sports extrêmes et l’industrie de la musique.

L’équipe Red Bull Racing a connu du succès en Formule 1, remportant le championnat des constructeurs en 2010, 2011, 2012 et 2013, tandis que le pilote allemand Vettel a remporté quatre championnats des pilotes d’affilée tout en signant avec l’équipe.

Verstappen a débuté dans le programme de développement des pilotes de Red Bull et est devenu le plus jeune pilote de l’histoire de la F1 à débuter un Grand Prix lorsqu’il a débuté avec l’équipe junior Toro Rosso à 17 ans en 2015. Le Néerlandais est désormais le pilote le plus dominant dans le sport.

“Beaucoup d’entre nous doivent lui être si reconnaissants pour les opportunités qu’il nous a offertes et la vision qu’il avait, la force de caractère, et ne jamais avoir peur de suivre des rêves et de poursuivre des rêves. C’est ce qu’il a fait ici en F1, prouvant que vous pouvez faire la différence”, a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, à Sky Sports F1.

“Nous lui sommes incroyablement reconnaissants, tout ce qu’il a fait, tout ce avec quoi il nous a soutenus au fil des ans”, a ajouté Horner. “Tant de pilotes, tant de membres de l’équipe, tant de personnes dans cette voie des stands lui doivent tellement. Il était incroyablement fier de l’équipe, incroyablement fier de tout ce que nous avons fait et accompli, et il a été un supporter passionné et l’épine dorsale de tout ce que nous faisons.”

Red Bull exploite des équipes de football dans les meilleures divisions en Autriche, en Allemagne, au Brésil et aux États-Unis. L’entreprise a commencé par acheter le club autrichien SV Austria Salzburg en 2005 et l’a rebaptisé aux couleurs de l’entreprise sous le nom de Red Bull Salzburg.

Il a répété le mouvement en Allemagne, où il a acheté le club de cinquième niveau SSV Markranst├ñdt en 2009, l’a rebaptisé RasenBallsport Leipzig et a financé sa progression constante dans le système de ligue jusqu’à ce qu’il soit promu en Bundesliga en 2016. Les règlements de la ligue allemande ont empêché la société de nommer l’équipe Red Bull Leipzig – son nom en allemand, RasenBallsport, signifie “sport de balle sur gazon Leipzig”, mais le club se réfère simplement à lui-même sous le nom de RB Leipzig.

Mateschitz a également fait la une des journaux pour ses opinions populistes. Il avait auparavant critiqué la chancelière allemande Angela Merkel pour sa gestion de la crise des réfugiés en 2015-2016. La chaîne de télévision autrichienne Servus, propriété de Red Bull Media House GmbH, est connue pour promouvoir des opinions provocatrices de droite.

Mateschitz a acheté l’équipe Jaguar Racing à l’ancien propriétaire Ford à la fin de 2004 et l’a rebaptisée Red Bull pour la saison 2005. Plus tard cette année-là, il a également acheté Minardi et l’a renommé Toro Rosso, l’utilisant astucieusement comme équipe nourricière pour Red Bull.

L’écrivain de course automobile Jenna Fryer et l’écrivain sportif d’Associated Press Jerome Pugmire ont contribué à ce rapport.