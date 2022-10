Dietrich Mateschitz : Max Verstappen et Carlos Sainz rendent un vibrant hommage après la mort du propriétaire de Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen évoque l’influence du propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé samedi, et revient sur sa propre séance de qualification au Grand Prix des États-Unis.

Max Verstappen et Carlos Sainz ont rendu un vibrant hommage à Dietich Mateschitz après la mort du fondateur et propriétaire de Red Bull, insistant sur le fait qu’ils n’auraient jamais atteint la Formule 1 sans son aide.

Mateschitz, l’homme qui a créé un géant des boissons énergisantes, puis a introduit Red Bull dans le monde du sport avec un succès incroyable, et en particulier en F1, est décédé samedi à l’âge de 78 ans après une longue bataille contre la maladie.

L’Autrichien n’a pas seulement amené une équipe en F1 – après avoir acheté Jaguar en 2004 – mais aussi des pilotes, et Verstappen et Sainz sont deux des nombreuses stars qui doivent remercier Red Bull pour le lancement de leur carrière.

Le duo, qui formera la première ligne du GP des États-Unis dimanche – qui commence à 20 heures sur Sky Sports F1 – avec Sainz en pole, a salué la “contribution massive” de Mateschitz à la F1 et son impact sur leur vie.

“Je trouve vraiment incroyable ce qu’il a fait”, a déclaré Verstappen, désormais double champion du monde. “Heureusement, j’ai pu passer un peu de temps avec lui il y a quelques semaines, ce qui est maintenant bien sûr encore plus spécial. J’ai vraiment apprécié ça.

Carlos Sainz rend hommage au propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

“C’est une grande perte pour nous tous. Sans lui, je ne serais pas là aujourd’hui. Ce qu’il a fait pour moi, en Formule 1 mais aussi toute ma vie et l’avenir est énorme. Je ne le remercierai jamais assez pour cela et c’est pourquoi c’est une journée très difficile pour nous.”

Sainz pilote maintenant pour Ferrari mais il a été amené en F1 chez Toro Rosso – un autre des achats de Mateschitz – en même temps que Verstappen, en 2015.

“Très triste nouvelle et assez choqué d’apprendre cela aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Je savais qu’il se sentait mal ces dernières semaines, mais apprendre la nouvelle aujourd’hui était extrêmement triste.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, rend hommage à Dietrich Mateschitz.

“Je veux adresser toutes mes condoléances à la famille Red Bull mais aussi à sa famille que je connais aussi.

“Il a été un gars super important pour moi et sans lui, je ne serais pas en Formule 1.

“Pas seulement moi, mais tant de jeunes talents du sport automobile, tant d’athlètes soutenus par un programme Red Bull et tant de sports qui dépendent des capacités que Mateschitz a toujours eues pour soutenir le sport en général.

“Je pense que beaucoup d’entre nous lui doivent un grand merci et nous nous souviendrons toujours de lui.”

Wolff : “Personne n’a apporté une plus grande contribution à la F1”

L’incroyable carrière Red Bull de Mateschitz a commencé après avoir découvert une boisson énergisante en Thaïlande, qu’il a ensuite apportée au monde dans les années 1980. Il a également eu de nombreuses autres entreprises, notamment dans le football, le hockey sur glace et les sports extrêmes.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, rend hommage au propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé à l'âge de 78 ans.

“Dietrich Mateschitz est pour moi l’un des entrepreneurs les plus incroyables au monde”, a déclaré Toto Wolff, le patron de l’équipe Mercedes et compatriote autrichien de Mateschitz.

“Il a créé un marché qui n’existait pas, et à partir de là, il les a pris de plus en plus fort.

“Ce qu’il a fait pour l’Autriche pour le football, pour le hockey sur glace, Leipzig, le programme de course… c’est probablement la plus grande contribution à la Formule 1 d’un seul individu.”