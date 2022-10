Dietrich Mateschitz : l’influent fondateur et propriétaire de Red Bull décède à l’âge de 78 ans

Dietrich Mateschitz, fondateur et copropriétaire de Red Bull, est décédé à l’âge de 78 ans

Le fondateur et propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, est décédé à l’âge de 78 ans.

Mateschitz était un homme d’affaires autrichien influent qui a fondé la société de boissons énergisantes et l’a ensuite introduite en Formule 1 avec un énorme succès, remportant quatre doubles titres mondiaux consécutifs de 2010 à 2013.

Son décès, qui survient après une bataille contre une longue maladie, a été confirmé juste avant les qualifications au GP des États-Unis, avec une sombre équipe Red Bull qui a apparemment annoncé la nouvelle ensemble dans le paddock.

“C’est très, très triste”, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. “Quel grand homme.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, rend hommage à Dietrich Mateschitz.

“Nous lui sommes incroyablement reconnaissants pour tout ce qu’il a fait, tout ce avec quoi il nous a soutenus au fil des ans et tant de pilotes, tant de membres de l’équipe, tant de personnes dans cette pitlane lui doivent tellement.

“Il est important que nous célébrions et reconnaissions la contribution qu’il a apportée. Un homme assez remarquable, une source d’inspiration et à qui nous devons énormément.”

Max Verstappen, après s’être qualifié troisième, a ajouté : “Cela a été une mauvaise nouvelle, je pense, pour tout le monde.

“Ce qu’il a signifié pour Red Bull mais aussi pour le sport et surtout ce qu’il a fait pour moi en termes de ma carrière jusqu’à présent et de ma vie en général.”

Mateschitz, après avoir découvert une boisson énergisante lors d’un voyage en Thaïlande, a lancé la marque Red Bull en 1984 et en a fait un leader mondial du marché avant d’apporter le succès dans le monde du sport au 21ème siècle.

Red Bull est entré en Formule 1 avec Sauber avant de racheter l’équipe Jaguar en 2004 et de la rebaptiser Red Bull Racing. Il a ensuite acheté Minardi un an plus tard, qui est devenu une équipe junior Red Bull à Toro Rosso, et s’appelle désormais AlphaTauri.

Martin Brundle, Simon Lazenby et Danica Patrick rendent hommage au propriétaire du Red Bull Dietrich Mateschitz.

Mateschitz a également notamment acquis des clubs de football, avec l’équipe autrichienne Red Bull Salzburg, New York Red Bull (USA) et RB Leipzig (Allemagne) rachetées par Red Bull.

Red Bull a connu du succès dans tous les formats, en particulier en F1.

Max Verstappen a rendu hommage au propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé à l'âge de 78 ans.

L’équipe a remporté sa première victoire en 2009 et ses premiers titres un an plus tard, alors que Sebastian Vettel a remporté la couronne des pilotes et Red Bull a remporté le titre des constructeurs.

Red Bull a ensuite remporté les trois championnats suivants et est restée l’une des meilleures équipes de F1 depuis. Max Verstappen a mis fin à une sécheresse de la couronne des pilotes en 2021 et l’a réclamée à nouveau cette saison, et l’équipe est susceptible de conclure le titre des constructeurs lors du GP des États-Unis de ce week-end.

Mateschitz avec le pilote Red Bull et désormais double champion du monde Max Verstappen

“Il est rare”, a ajouté Horner. “Ce qu’il a accompli et ce qu’il a fait pour tant de gens, dans différents sports, est sans égal.

“Beaucoup d’entre nous doivent lui être très reconnaissants pour les opportunités qu’il nous a fournies, pour la vision qu’il avait, la force de caractère et le fait de ne jamais avoir peur de suivre vos rêves et de poursuivre vos rêves.

“C’est ce qu’il a fait ici en Formule 1, prouvant que vous pouvez faire la différence.”

Les hommages affluent pour Mateschitz

“C’est vraiment une triste nouvelle”, a déclaré Martin Brundle, spécialiste de Sky Sports F1. “C’était un homme merveilleux pour le sport automobile. Il adorait le sport automobile.

“Il a été incroyablement généreux et incroyablement bon pour le sport automobile et le sport automobile a également été bon pour la marque Red Bull.

“C’était un homme très charmant, un homme très privé aussi.

“Il n’a jamais voulu être sous les projecteurs, il a toujours voulu être dans les coulisses mais wow, il a accompli beaucoup de choses dans sa vie.”

Stefano Domenicali, chef de la Formule 1, a déclaré : “Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Dietrich Mateschitz, un membre extrêmement respecté et très aimé de la famille de la Formule 1.

“C’était un entrepreneur incroyablement visionnaire et un homme qui a contribué à transformer notre sport et à créer la marque Red Bull connue dans le monde entier.

“Il me manquera beaucoup, tout comme toute la communauté de la Formule 1, et nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et les équipes Red Bull et AlphaTauri en ce moment très triste.”

Expliquer l’énorme impact de Mateschitz sur le sport

Craig Slater, journaliste de Sky Sports News

“La F1 était très proche de son cœur. Il a pris une approche proche et pratique [approach]bien que vous ne le voyiez pas souvent dans le paddock de Formule 1.

“Il y avait des rumeurs sur sa mauvaise santé depuis plusieurs semaines maintenant et c’est triste de l’avoir confirmé maintenant qu’il est décédé. Absolument, vous avez du mal à mettre dans une terminologie correcte la contribution qu’il a apportée à la Formule 1 au cours de la dernière décennie et demie.

Craig Slater discute de la contribution et de l'impact du co-fondateur de Red Bull Formule 1, Dietrich Mateschitz, décédé à l'âge de 78 ans.

“Nous pourrions parler de sa contribution sportive plus large, un grand impact sur le football européen et nord-américain, New York Red Bull, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, les équipes de hockey sur glace également. J’ai visité Red Bull Salzburg il y a quelques années et il y avait la même attention aux détails en termes de recrutement de jeunes talents et de prise en charge appropriée d’eux est très évidente dans cette équipe de football ainsi que dans son opération de F1. Une académie incroyable, il s’est lié aux écoles locales pour s’assurer que tous ceux qui y passaient obtenaient une bonne éducation ainsi qu’une opportunité dans le sport également.

Mateschitz avec Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull

“Un individu intéressant sur le plan personnel, un homme privé. Il avait ce sentiment légèrement excentrique et aventureux de milliardaire à propos de son personnage. Il avait beaucoup d’intérêts.

“Il a mis l’équipe de course Red Bull sur des bases solides. Ils sont financièrement autonomes. Je pense qu’ils continueront et pourront maintenir le niveau de succès qu’ils ont atteint même maintenant que le propriétaire est décédé.

“Parfois, il y a de l’anxiété à l’idée qu’un individu” fasse du sport son jouet “. Nous en entendons beaucoup parler. Dans le cas de Dietrich Mateschitz, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité ou de la réalité qu’il a apportée au sport.

“Il a été un bienfaiteur qui a réfléchi très attentivement à ce qu’il fait dans chaque projet qu’il a lancé, il lui a permis d’avoir des fondations qui lui permettront de continuer même après que les contributions financières directes qu’il a apportées ne se poursuivront pas.

“Une force très bénigne, je pense, dans le sport européen et mondial. Il nous manquera beaucoup chez Red Bull.”