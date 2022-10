Dietrich Mateschitz, co-fondateur de Red Bull, décède à 78 ans, selon l’équipe

AUSTIN, Texas –

Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, co-fondateur de la société de boissons énergisantes Red Bull et fondateur et propriétaire de l’équipe de course Red Bull Formula One, est décédé. Il avait 78 ans.

Des responsables de l’équipe de course Red Bull au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas, ont déclaré samedi que Mateschitz était décédé.

Mateschitz est devenu célèbre en tant que visage public de Red Bull, un conglomérat austro-thaïlandais qui affirme avoir vendu près de 10 milliards de canettes de sa boisson à base de caféine et de taurine dans 172 pays du monde l’année dernière.