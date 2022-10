Dietrich Matescchitz : l’influent fondateur et propriétaire de Red Bull décède à l’âge de 78 ans

Dietrich Mateschitz, fondateur et copropriétaire de Red Bull, est décédé à l’âge de 78 ans

Le fondateur et propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, est décédé à l’âge de 78 ans.

Mateschitz était un homme d’affaires autrichien influent qui a fondé la société de boissons énergisantes, puis l’a amenée à la Formule 1 avec un énorme succès, remportant quatre doubles titres mondiaux consécutifs de 2010 à 2013.

Son décès a été confirmé juste avant les qualifications au GP des États-Unis, avec une sombre équipe Red Bull qui a apparemment annoncé la nouvelle ensemble dans le paddock.

