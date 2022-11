Diesel : la faiblesse de l’offre aux États-Unis pourrait avoir un impact sur le Canada

Selon les experts, une faible offre de diesel aux États-Unis pourrait avoir des retombées ici au Canada sous la forme d’une hausse des prix.

Les gros titres récents des médias américains ont fait état d’une mise à jour de l’US Energy Information Administration le mois dernier montrant qu’au cours de la semaine du 21 octobre 2022, les États-Unis avaient 25,9 jours d’approvisionnement en distillat total.

L’analyste pétrolier Dan McTeague, fondateur de GasWizard.ca, affirme que les pénuries actuelles aux États-Unis ont principalement touché l’est des États-Unis et sont liées à la fermeture de deux grandes raffineries dans la région de Philadelphie ainsi qu’une à Terre-Neuve.

“Ces trois usines représentent une partie importante du puzzle en ce qui concerne l’offre. Et comme nous le savons, la demande est extraordinairement forte. Notre économie robuste post-COVID se tourne vers le carburant”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca par téléphone mercredi. .

Mais les experts ont souligné que cela ne signifie pas que les approvisionnements en diesel s’épuiseront pendant cette période, étant donné que d’autres raffineries continuent de fonctionner.

“Il est ajouté tout le temps chaque jour et, bien sûr, il est soustrait chaque jour à la demande”, a déclaré Ian Lee, professeur agrégé à la Sprott School of Business de l’Université Carleton à Ottawa, à CTVNews.ca par téléphone. entretien mercredi.

Il a utilisé l’analogie d’une baignoire, où l’eau est vidée par le drain mais continue de couler du robinet.

Cependant, le niveau d’intégration entre les économies américaine et canadienne signifie que nous en ressentirons probablement les effets, notamment dans les transports, l’agriculture et le chauffage, ce qui pourrait à son tour affecter les prix sur les tablettes des magasins.

“Donc, le point étant tout … suggère que nous n’allons pas manquer de diesel, mais les pénuries se répercutent sur le prix et les prix du diesel vont être élevés”, a déclaré Lee.

Selon McTeague, c’est le “calme avant la tempête” en ce moment avant que l’hiver ne s’installe et que la demande de mazout ne commence à augmenter, ce qui entraînerait une flambée des prix du diesel, étant donné qu’ils proviennent tous les deux du même produit.

“Il est probable qu’il y aura une forte pression à la hausse sur les prix du diesel, car c’est aussi un carburant utilisé pour le mazout et lorsque le temps se refroidit, tous les carburants … commencent à voir une augmentation spectaculaire généralement à cette période de l’année jusqu’à presque le printemps », dit-il.

Les chiffres de Ressources naturelles Canada montrent que le prix moyen du diesel a dépassé 200 cents le litre au printemps et pendant la majeure partie de l’été, avant de chuter à environ 180 ou 190 cents le litre en août et septembre.

Au cours des dernières semaines, le prix moyen est revenu à bien plus de 200 cents.

Un déséquilibre de l’offre et de la demande, attribué en partie à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à l’interdiction subséquente des importations de pétrole russe – la Russie étant un important pays producteur de pétrole – ainsi qu’à une réduction de la capacité de raffinage ces dernières années alors que la demande a chuté pendant le COVID -19 pandémie, ont tous contribué, a déclaré Lee.

Certaines raffineries plus anciennes et inefficaces qui ne respectaient pas non plus les normes environnementales modernes ont également fermé, a-t-il déclaré.

McTeague a également noté qu’au début de 2020, l’Organisation maritime internationale a rendu obligatoire l’utilisation de diesel à très faible teneur en soufre pour les porte-conteneurs, un type de carburant diesel qui entraîne des niveaux d’émissions nocives beaucoup plus faibles, mais qui est plus coûteux à produire.

“Beaucoup de choses ont changé. Le diesel n’est pas le produit de base que nous avons peut-être été amené à croire qu’il l’était au cours des 30, 40, 50, 60 dernières années. C’est le carburant qui est vraiment le cheval de bataille de l’économie mondiale », a-t-il dit.

Pendant ce temps, la construction d’une nouvelle raffinerie nécessite une grande quantité de capital, avec des investissements non réalisés depuis des décennies et potentiellement menacés alors que les gouvernements poursuivent des politiques de décarbonisation.

“A moyen et long terme, tout le monde comprend que nous allons décarboner, mais nous ne vivons pas à moyen et long terme, nous vivons dans le présent”, a-t-il déclaré.

“Et à l’heure actuelle, il y a une pénurie de capacité de raffinage, qui se répercute sur ces pénuries.”