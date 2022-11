Diesel Griffed Gen 6 apporte Wear OS 3 et Snapdragon Wear 4100+

Diesel a lancé une nouvelle smartwatch Wear OS 3 équipée de la plateforme Snapdragon 4100+. Griffed Gen 6 apporte GPS, Bluetooth 5 LE, Wi-Fi et NFC avec prise en charge de Google Wallet.

La montre est proposée dans une taille unique de 45,5 mm et dispose d’un boîtier en acier inoxydable et de bracelets de montre configurables en métal, cuir ou nylon. Vous obtenez le mélange habituel de suivi de la santé avec surveillance de la fréquence cardiaque, lectures SpO2, suivi du sommeil et du stress.













Diesel Griffed Gen 6 dans toutes ses options de style

Griffed Gen 6 effectue également un suivi sportif pour une grande variété d’activités. La montre est livrée avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage intégré. Le boîtier est également étanche aux éclaboussures de 3 ATM.











Diesel Griffed Gen 6 en argent

Diesel Griffed Gen 6 est disponible dans des couleurs bronze et argent avec des options de bande configurables pour 350 $. Les ventes ouvertes commencent le 1er décembre.

La source