Désormais connue sous le nom de diem, la pièce numérique soutenue par Facebook devrait être lancée plus tard cette année, bien que sous une forme beaucoup plus limitée. Quand il arrivera enfin, diem ne viendra pas avec la même fanfare et la même controverse que l’idée originale envisagée par le géant des médias sociaux il y a près de deux ans.

Diem a fait l’objet d’un examen minutieux lors de son introduction. Compte tenu de la large portée de Facebook, il comptait 2,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le quatrième trimestre de 2020 – les banquiers centraux et les politiciens craignaient que la monnaie ne menace la stabilité monétaire et permette potentiellement le blanchiment d’argent. L’implication de Facebook signifiait également qu’il y avait des inquiétudes quant à la façon dont il protégerait la vie privée des utilisateurs.

La personne, qui a préféré rester anonyme car les détails n’ont pas encore été rendus publics, a déclaré que ce projet pilote serait à petite échelle, se concentrant largement sur les transactions entre consommateurs individuels. Il peut également y avoir une option pour les utilisateurs d’acheter des biens et des achats, a ajouté la personne. Cependant, il n’y a pas de date confirmée pour le lancement et le calendrier pourrait donc changer.

L’association Diem, l’organisation à but non lucratif basée en Suisse qui supervise le développement de diem, vise à lancer un projet pilote avec un seul stablecoin indexé sur le dollar américain en 2021, selon une personne familière avec le sujet.

En effet, diem – ou balance – a peut-être été la grande histoire de la cryptographie de 2019. Mais le bitcoin et les crypto-monnaies ont pris un élan significatif au cours de l’année écoulée, le bitcoin ayant récemment atteint un nouveau record absolu au-dessus de 60000 $ et de grandes entreprises comme Tesla et Square faire de gros paris sur la pièce numérique. Pendant ce temps, l’échange de crypto Coinbase est devenu public dans une liste directe historique sur le Nasdaq.

Et bien que cela commence par un pilote limité, le groupe prévoit de faire venir à terme des marchands et d’autres partenaires. Il reste discret sur lesquels, pour le moment.

« Une fois que nous aurons le feu vert, nous commencerons à expérimenter avec un petit nombre d’utilisateurs et un petit nombre de joueurs », a déclaré Catalini. L’objectif serait de garantir que la technologie et le système de réserve fonctionnent comme prévu, a-t-il ajouté.

« Nous allons introduire progressivement différentes fonctionnalités et cas d’utilisation, des applications dans différents domaines », a-t-il déclaré, ajoutant que les membres – grands et petits – devraient se soumettre à des contrôles anti-blanchiment rigoureux.

Dans le même temps, Diem a subi une refonte complète, rebranding de Libra plus tôt cette année et renforçant son équipe de direction avec de grosses embauches comme PDG Stuart Levey , qui était auparavant le directeur juridique de HSBC.

« Ce que vous obtenez avec une institution comme Facebook soutenant un stablecoin est une bien meilleure distribution », a déclaré Gronager. « Vous pouvez le mettre dans des applications, l’ajouter à beaucoup d’autres endroits et je pense que ce sera fort. »

« Nous verrons quand il sera lancé comment cela va se dérouler, mais déjà aujourd’hui, l’intérêt pour la cryptographie est également spéculatif », a-t-il ajouté. « Cela permettra essentiellement à plus de gens de se lancer facilement dans la cryptographie. »

Mais cela entraîne également des inquiétudes concernant les données des utilisateurs, un problème qui a assombri le projet en raison de l’historique des scandales de confidentialité de Facebook. Pour sa part, Diem affirme prendre la vie privée «très au sérieux».

« Diem lui-même n’aura pas d’informations privées sur les clients », a déclaré Catalini. « Certains de nos membres ont pris des engagements concernant la séparation des données entre les données sociales et financières. »

Néanmoins, une chose que Diem a obtenue est une course mondiale entre les banques centrales pour définir leur propre stratégie de monnaie numérique. La Banque populaire de Chine est ouvrant la voie, testant une version numérique du yuan dans un certain nombre de villes, tandis que la banque centrale britannique étudie l’opportunité d’émettre ou non sa propre monnaie numérique. Et certains experts disent que nous ne devrions pas encore compter les diem.

« L’histoire de la monnaie numérique dans les années 2020 sera la croissance de l’argent symbolisé », a écrit une équipe d’analystes de Citi dirigée par Ronit Ghose, responsable mondial de la recherche sur les banques, dans un note de recherche La semaine dernière.

« Les banques centrales … et les grandes technologies … parallèlement à une adoption plus large de la crypto-monnaie, construisent de nouveaux formats et rails de paiement », ont écrit les analystes de Citi. « Les Stablecoins comme Diem pourraient bénéficier des énormes effets de réseau de leurs sponsors Big Tech. »