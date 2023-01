Diehl remet les rênes après 18 ans en tant que commis du village de Mt. Morris – Shaw Local

MT. MORRIS — Pendant 18 ans, Paula Diehl a tenu les rênes des opérations du Mt. Morris Village Hall en tant que commis du village. À la fin de 2022, elle les a laissés partir.

“L’âge, d’une part, mais j’étais juste prêt à voir ce que le prochain chapitre de ma vie devait me réserver”, a déclaré Diehl à propos de la raison pour laquelle elle a pris sa retraite. “J’ai juste senti qu’il était temps.”

Elle a été embauchée en décembre 2004 pour remplacer Sandra Blake en tant que commis du village de Mt. Morris. La retraite de Diehl a pris effet le 31 décembre 2022.

“Ça a été une bonne course,” dit-elle. « J’ai adoré cet endroit. J’aime les gens. J’aime la communauté.

Le président du village, Phil Labash, a exprimé ses remerciements à Diehl pour ses années de loyaux services.

“Elle est une mine d’informations”, a-t-il déclaré. « Elle a grandement servi la communauté au cours de son mandat. Elle nous manquera beaucoup, non seulement par le conseil du village [of Trustees] et notre personnel, mais par les citoyens de Mt. Morris.

Brooke Duffy, le successeur de Diehl, a d’abord été embauchée comme greffière adjointe du village en octobre 2020. Les membres du conseil d’administration du village de Mt. Morris ont approuvé l’embauche de Duffy comme greffière du village le 13 décembre 2022, avec une date de début effective au 1er janvier.

Brooke Duffy, commis du village de Mt. Morris (Alexa Zoellner/Shaw Media)

“La première impression que j’ai eue de Paula et de tout ce qu’elle fait dans ce bureau, c’est qu’elle a un esprit comme un piège en acier”, a déclaré Duffy. “Elle était très polyvalente et pouvait passer d’une tâche à l’autre de manière transparente. Elle a le don de conserver, de traiter et de restituer les informations.

Regarder comment Diehl interagissait avec les membres de la communauté était extrêmement instructif, a-t-elle déclaré. Diehl est doué pour recueillir des informations, qu’il s’agisse de plaintes ou de commentaires positifs, et répondre de manière appropriée, a déclaré Duffy.

« Elle a un amour pour la communauté. Personne ne peut le nier », a déclaré Duffy à propos de Diehl. « À quel point elle est fière de la communauté, cela m’inspire et me donne envie de suivre son exemple. »

Bien que Diehl ait déclaré que travailler si étroitement avec les personnes qui sont devenues sa famille lui manquera, sa retraite n’est pas la fin de son implication dans la direction de Mt. Morris.

Le 13 décembre 2022, les membres du conseil d’administration de Mt. Morris ont embauché Diehl au poste de directeur exécutif de la Société de développement économique à compter du 1er janvier.

Le poste est salarié et Diehl recevra 12 000 $ par an, a déclaré Labash.

“Nous sommes ravis qu’elle continue dans cette capacité”, a-t-il déclaré. « Les liens de Paula avec la communauté et sa connaissance de l’environnement des affaires à Mt. Morris sont inestimables. Elle apportera beaucoup à ce poste.

Parmi les autres choses qui occuperont Diehl, citons son travail au sein du conseil d’administration de la fondation Serenity Hospice & Home, du conseil d’administration de la fondation de la bibliothèque de Mt. Morris, aidant le comté d’Ogle à établir son département de développement économique, passant du temps avec sa famille et ses amis et voyageant.

Paula Diehl, à droite, parle à Mary et Jim Francis, de Mt. Morris, lors de sa fête de retraite le 30 décembre au Mt. Morris Senior Center. Diehl, qui a occupé le poste de greffier du village de Mt. Morris pendant plus de 18 ans, a pris sa retraite à la fin de 2022. (Alexa Zoellner/Shaw Media)

S’étant rendue à l’étranger à plusieurs reprises au cours des neuf dernières années, Diehl a déclaré que ses destinations actuelles sur la liste des seaux comprennent l’Oregon, l’État de Washington, le Vermont et le Rhode Island.

« Je vais rester occupé. Il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-elle déclaré.

Diehl a laissé “de grosses chaussures à remplir”, a déclaré Duffy, ajoutant qu’elle espère être à la hauteur des attentes et pense qu’elle peut être une bonne contribution à Mt. Morris.

“Je suis très excité. Je suis anxieux. Je suis impatiente », a-t-elle déclaré.

Labash a déclaré qu’il avait une grande confiance en Duffy et qu’il était certain qu’elle ferait un excellent travail.

Pour sa part, Diehl est confiante dans la capacité de Duffy à gérer le poste de commis de village.

“Elle est prête”, a déclaré Diehl. “Ils seront entre de bonnes mains.”