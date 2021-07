Diego Simeone: l’entraîneur de l’Atletico Madrid signe un nouvel accord de trois ans pour rester en charge de l’entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Diego Simeone a prolongé son contrat d’entraîneur-chef de l’Atletico Madrid et restera en charge jusqu’en juin 2024.

Le personnel des coulisses de Simeone, dont Óscar Ortega, Pablo Vercellone, Nelson Vivas et Hernán Bonvinvini, a également signé de nouveaux contrats de trois ans avec le club.

L’Argentin a mené l’Atletico à son 11e titre en Liga en mai en terminant avec 86 points, deux de plus que le Real Madrid, deuxième.

« Avec cette prolongation de contrat, nous poursuivons notre projet passionnant avec Diego Pablo Simeone. Une nouvelle fantastique pour la famille Atleti », lit-on jeudi dans un communiqué de l’Atletico.

Simeone a initialement signé pour l’Atletico en 2011 après des passages dans divers clubs de son Argentine natale ainsi qu’avec Catane, alors équipe de Serie A.

Il a passé trois ans à l’Atletico en tant que joueur et s’est démarqué lorsque le club de la Liga a remporté un doublé national en 1996.

Image:

Simeone a mené l’Atletico Madrid à son premier titre en Liga en sept ans en mai



Simeone a remporté le club de la Ligue Europa lors de sa première saison en charge grâce à une défaite 3-0 contre son rival espagnol l’Athletic Bilbao en finale en mai, avant de remporter la Super Coupe de l’UEFA avec une victoire 4-1 sur Chelsea en août suivant.

En mai 2014, il a mené l’Atletico à son premier titre en Liga en 18 ans grâce à un match nul 1-1 contre le prétendant au titre Barcelone lors de la dernière journée de la saison, mais a raté le titre de la Ligue des champions la semaine suivante face au Real Madrid.

Deux ans plus tard, il a emmené l’Atletico à une autre finale de la Ligue des champions contre ses rivaux de la ville à Milan, mais cette fois-ci, il a perdu aux tirs au but alors que Cristiano Ronaldo a marqué le but crucial.

Mais il a pu mener le club vers plus de gloire européenne puisqu’en 2018, ils ont remporté un autre titre de Ligue Europa avec une victoire 3-0 sur Marseille en finale, ainsi que la Super Coupe d’Europe suivante contre le Real Madrid en prolongation.

Simeone a également remporté une Copa Del Rey et une finale de Super Coupe d’Espagne, faisant de lui l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec huit trophées, alors qu’il détient également le record du plus grand nombre de victoires dans l’histoire du club avec 316.