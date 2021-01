DIEGO Maradona a été regardé à travers un miroir bidirectionnel par des copains alors qu’il se débattait avec des maîtresses à son apogée sauvage, a-t-il été révélé.

La superstar folle de sexe emmenait régulièrement des beautés dans l’appartement en peluche de son agent millionnaire lorsqu’elle trompait sa femme Claudia Villafane, qui souffrait depuis longtemps.

Mais il n’avait aucune idée que l’agent Guillermo Coppola avait installé un miroir bidirectionnel sur toute la longueur en face du canapé où se déroulaient les rendez-vous.

Et le célèbre playboy Coppola a installé une table et des chaises derrière le miroir pour permettre à ses copains de regarder les shows sexuels de Maradona à la Big Brother.

L’écrivain Nancy Dure – qui connaissait Coppola lorsqu’il représentait l’as de la Main de Dieu dans les années 90 – a déclaré à une émission de télévision argentine que l’agent lui avait déjà montré la pièce secrète.

Dure a déclaré que lorsque Maradona tenait ses réunions – généralement arrangées avec l’aide de copains intermédiaires qui appelaient chez lui, « il y avait des gens qui se cachaient derrière le miroir du salon ».

Elle a ajouté: «Je connais la maison de Coppola, je suis allée écrire des histoires. C’est la maison de toute vie et dispose d’un grand salon qui donne sur l’avenue Libertador, très belle.

«Coppola avait un grand fauteuil, un salon très confortable et à l’arrière du fauteuil il y a un grand miroir qui couvre tout le mur.

Décrivant une visite à la maison, sahe a ajouté: « À un moment donné, Guillermo m’a dit: » Fais demi-tour et vois ce qu’il y a de l’autre côté. «

«Et de l’autre côté de ce grand miroir, qui n’est pas vraiment un miroir mais plutôt un verre en miroir, il y a une très grande table avec de nombreuses chaises, où il m’a dit que beaucoup de gens se sont assis pour voir ce qui se passait là-dedans. salon. »

«En d’autres termes, des choses se sont passées dans le salon, et derrière le miroir il y avait une table avec des invités.

« Bon format pour la télévision, bien sûr, comme un Big Brother. »

Insider Dure a révélé que les copains de Maradona savaient toujours quand il arriverait à la maison avec une nouvelle fille – parce qu’ils ont arrangé toutes ses dates illicites.

Ils appelleraient chez lui au nom de ses maîtresses pour réparer les liaisons – et dissiper les soupçons de Claudia.

Dure a déclaré: «Nous savons que de nombreuses fêtes ont eu lieu dans cette maison.

«Si l’une des filles que Maradona rencontrait voulait l’appeler, elle ne le pouvait pas. Ils n’ont pas pu appeler le téléphone fixe et demander à Claudia de le prendre.

«Alors ils ont dû contacter leurs amis proches, et ils disaient à Diego d’appeler ces filles.»

Claudia – qui a eu deux filles avec le grand footballeur – a rejoint d’autres ex dans une énorme querelle judiciaire au sujet de sa fortune estimée à 60 millions de livres sterling.

Maradona, dont le but triché de Hand of God a mis fin à la course de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1986, est décédée après une chirurgie de caillot cérébral à l’âge de 60 ans en novembre, sans volonté.

Il a eu trois autres enfants reconnus qui ont revendiqué sa fortune le mois dernier.

Mais sept autres enfants d’amour présumés, plus quatre des cinq sœurs de Maradona, se disputaient également des morceaux de son héritage.