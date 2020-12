Diego Maradona n’avait aucune trace d’alcool ou de drogues illégales dans son sang et ses urines quand il est mort, il en est ressorti.

Mais il souffrait de graves problèmes cardiaques, hépatiques et rénaux.

Et les analyses de sang et d’urine effectuées après une autopsie suite au décès de la star du football le 25 novembre ont révélé un cocktail de médicaments sur ordonnance, notamment la quétiapine, la venlafaxine et le lévétiracétam.

Certaines des pilules avaient déjà été citées comme faisant partie de celles que l’ancienne star de Naples et de Barcelone aurait pris à la veille de sa mort prématurée dans une maison louée près de Buenos Aires à la suite d’une opération de caillot sanguin cérébral à l’hôpital.

La quétiapine est utilisée pour traiter les troubles de l’humeur, notamment la dépression, la schizophrénie et le trouble bipolaire.

L’antidépresseur Venlaxfaxine est parfois utilisé pour traiter les crises de panique. Le lévitiracétam appartient à une classe de médicaments appelés anticonvulsivants et est utilisé avec d’autres médicaments pour traiter l’épilepsie et essayer de réduire le nombre de crises.

Le médicament Ranitidine a également été détecté, qui est utilisé pour l’indigestion et les brûlures d’estomac, mais n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni et fait l’objet d’une enquête en cours pour déterminer si certains ingrédients peuvent augmenter le risque de cancer.

Bien que certains des médicaments trouvés dans son système puissent provoquer une arythmie, les tests ont confirmé qu’il n’y avait aucune preuve que Maradona recevait des médicaments pour la maladie cardiaque dont il souffrait.