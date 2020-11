Diego Maradona: Naples pleure l’un des plus grands joueurs de tous les temps

La superstar, l’un des plus grands joueurs du sport, est considérée comme une divinité dans la ville du sud de l’Italie après avoir passé sept années mémorables à jouer pour l’équipe de Serie A Napoli.

Des peintures murales ornent encore les murs de la ville, tandis qu’une banderole à sa mémoire était accrochée à l’extérieur du stade sur laquelle était écrit: «Le roi».

Ce qui explique peut-être pourquoi le propriétaire de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a déclaré vouloir renommer le Stadio San Paolo en l’honneur de l’Argentin.

“Je pense qu’il est juste de nommer le San Paolo après vous, afin que nous puissions vous garder parmi nous comme témoin de l’excellent chemin parcouru par cette équipe”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Napoli sera sur le terrain pour la première fois depuis le décès de Maradona jeudi pour affronter Rijeka en UEFA Europa League.

Transformer la région

Maradona est arrivé à Naples en 1984 pour des frais de transfert alors record du monde. Comme l’a fait remarquer un commentateur de télévision à l’époque: «La ville la plus pauvre d’Italie achète le joueur le plus cher du monde».

Mais Maradona a transformé la fortune du club sur le terrain, le menant à son premier titre de Serie A en 1987, suivi d’un deuxième en 1990.

Son influence a également apporté un nouvel espoir à une région souffrant de la pauvreté et a rendu la fierté d’une ville méprisée par une grande partie du pays.

L’ancien agent de Maradona, Jon Smith, a déclaré à CNN que l’Argentin tournait “à lui seul” toute la région. Pas étonnant que de nombreux Napolitains aient déifié l’Argentin.

«Le sud de l’Italie, à cette époque, était très pauvre, très religieux», a déclaré Smith.

“(Il) avait ces énormes affiches de Jésus accrochées à la plupart des bâtiments, puis des affiches massives de Diego à côté de Jésus. C’était ce niveau de célébrité et c’est difficile à gérer.”

“ Plus qu’un footballeur ”

Plus de 70000 fans avaient accueilli Maradona lors de sa première signature pour le club et venant lui-même d’un milieu modeste, il s’est rapidement identifié aux problèmes auxquels la ville était confrontée et un lien incassable s’est formé.

“Je connais tous les problèmes qu’ils ont. Ces gens font des sacrifices pour acheter le billet”, a dit un jour Maradona.

“Ils ont cru en moi, ils m’ont tout donné sans me connaître et cela ne peut pas être oublié.”

L’expert du football italien James Horncastle a déclaré que le fait que Maradona ait choisi de jouer pour Naples était “symbolique” étant donné qu’il aurait pu entrer dans n’importe quelle autre équipe au monde.

“Il voulait gagner là-bas parce qu’il se sentait comme l’un d’eux”, a déclaré Horncastle, qui couvre la Serie A pour The Athletic, à CNN Sport.

«La façon dont les Napolitains s’identifient à Diego Maradona, qui est venu de la pauvreté, est ce petit gars qui a collé cela aux grands hommes, qui était cette figure anti-établissement qui pouvait redonner la fierté à cette ville.

“Il leur a essentiellement dit que” vous pouvez aussi être des gagnants “. Pour cette raison, il est plus qu’un footballeur à Naples. “

‘Maradona est un Dieu’

Malgré la production d’un football sublime pour Naples, les choses étaient plus compliquées pour Maradona en dehors du terrain.

Horncastle dit que le séjour de Maradona à Naples était une “métaphore” de sa vie avec des hauts extrêmes suivis de bas sombres.

Il y avait de l’alcoolisme, de la consommation de drogue et des liens avec la mafia napolitaine, l’icône faisant la fête du dimanche au mercredi au plus fort de sa renommée.

Alors que sa vie personnelle était embourbée dans la controverse, l’impact de Maradona sur la région reste éternel.

L’ancienne star italienne Fabio Cannavaro a dit un jour: “Maradona est un Dieu pour le peuple de Naples. Maradona a changé l’histoire.”

L’annonceur du stade de Naples, Daniele Bellini, a déclaré qu’il avait l’habitude d’avoir une photo de Maradona à côté de son lit d’enfance et qu’il allait dormir tous les soirs heureux parce que la légende jouait pour son équipe.

“Diego était le football et bien plus encore, il était la voix de ceux qui n’avaient pas de voix”, a écrit Bellini sur Instagram.

“Merci Diego pour tout ce que vous avez fait pour nous Napolitains, vous ne serez jamais oublié.”