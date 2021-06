Diego Maradona honoré par un affichage holographique à la Copa America | Actualités footballistiques

Diego Maradona a été honoré par un spectacle de lumière spectaculaire alors que l’Argentine commençait sa campagne de Copa America.

Une version holographique de l’ancienne star argentine a effectué des tours à l’intérieur de l’Estadio Nilton Santos à Rio avant que son célèbre but de la Coupe du monde contre l’Angleterre en 1986 ne soit projeté sur le terrain.

La présentation d’avant-match de lundi en l’honneur de Maradona, décédé l’année dernière à l’âge de 60 ans, comprenait également des pièces pyrotechniques, des lumières et de la musique spectaculaires.

Maradona, dont les clubs comprenaient Boca Juniors, Barcelone et Naples, est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

Il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine au Mexique en 1986, une campagne qui comprenait une victoire 2-1 sur l’Angleterre, célèbre à la fois pour son but « La main de Dieu » et un effort solo spectaculaire dont on se souvient comme l’un des meilleurs buts de l’histoire du tournoi.

Sur le terrain de Rio, Lionel Messi a marqué un coup franc pour l’Argentine lors d’un match nul 1-1 contre le Chili.

Le tournoi de la Copa America devait avoir lieu en Argentine, mais a été déplacé au Brésil en raison de l’augmentation du nombre de Covid.