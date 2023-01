Diego Lainez la prochaine star mexicaine à quitter l’Europe pour la Liga MX

La semaine 4 de la Clausura 2023 en Liga MX est dans les livres, et il y avait un peu de tout: un gros transfert controversé depuis l’Europe, un arc de rachat pour un club puissant qui avait démarré lentement, le premier entraîneur limogeant de la saison, un nouveau numéro 1 sur la table, et bien plus encore.

Il y a beaucoup à couvrir de la dernière jornada (semaine de match), donc au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires de la semaine 4 de la saison Liga MX.

Lainez, la dernière star mexicaine à quitter l’Europe pour la Liga MX avec Tigres

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à dire sur le match nul 0-0 des Tigres à domicile contre l’Atletico San Luis ce week-end, les conversations ne manquent pas concernant leur dernier ajout : l’ailier mexicain de 22 ans Diego Lainez. Selon des informations, les Tigres ont prêté le joueur du Real Betis de LaLiga, avec une option d’achat de son contrat pour 7 millions de dollars.

“J’ai su [Tigres president] Mauricio Culebro depuis longtemps, l’intérêt est toujours là depuis que je suis pratiquement parti pour l’Europe et je suis très content d’être arrivé”, a déclaré dimanche Lainez, confirmant les rumeurs selon lesquelles il se dirigeait vers l’équipe Liga MX. Avant son transfert aux Tigres, il avait été prêté à Braga au Portugal.

Diego Lainez est la dernière star de l’équipe nationale mexicaine à quitter l’Europe pour la Liga MX avec son prêt en attente aux Tigres UANL. Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images

Cette décision a attiré les éloges de la base de fans de Tigres, mais des questions de fans mexicains qui voulaient voir la jeune star rester en Europe. Pour ceux qui sont contre le transfert, ils voient les Tigres comme des dépensiers élevés qui empêchent les joueurs nationaux prometteurs de partir à l’étranger ou, comme dans le cas de Lainez, les ramènent en Liga MX au lieu d’autres opportunités.

Cependant, les Tigres étaient prêts à tenter leur chance avec un joueur qui ne s’est pas encore imposé comme un partant régulier et qui n’a pas pu gagner une place dans l’alignement du Mexique pour la Coupe du monde 2022 – une chance que les clubs européens aient peut-être hésité à prendre. Soutenu par le gros portefeuille du géant de la construction et propriétaire de club Cemex, Tigres chercherait à dépenser jusqu’à 7 millions de dollars pour son contrat, un chiffre accrocheur conforme à ce qui est devenu la norme sur un marché des transferts gonflé qui existe au Mexique. pour les joueurs nationaux.

En défense des Tigres – et d’autres équipes de la Liga MX avec des poches profondes qui prennent des décisions similaires – des mouvements comme celui de Lainez renforcent l’élite du Mexique. Les critiques oublient ou ignorent souvent que les grands mouvements du club basé à Nuevo Leon ont contribué à accroître la reconnaissance de la Liga MX sur la scène mondiale en tant que finalistes de la Copa Libertadores 2015 et en tant que finalistes de la Coupe du monde des clubs 2020. Lors de cette Coupe du monde des clubs, il ne faut pas oublier que les Tigres se sont battus et ont perdu de justesse 1-0 contre le Bayern Munich, vainqueur de l’UEFA Champions League.

Cela dit, il est toujours compréhensible que certains soient frustrés par les effets secondaires du marché des transferts de la Liga MX, qui maintient les talents mexicains au Mexique au lieu d’atteindre un autre niveau en Europe.

Club America rebondit avec 6 buts, Mazatlan vire son premier entraîneur de la saison

Quelle crise ?

Comme c’est régulièrement le cas dans le football mexicain, les fans et les médias ont tendance à utiliser le mot “crise” lorsqu’une équipe de haut niveau se débat après seulement quelques matchs. Cette année, des rumeurs de problèmes possibles pour le Club America ont émergé lorsque les 13 fois champions sont restés sans victoire lors de leurs trois premiers matchs de la Clausura.

À la fin du match de samedi contre Mazatlan, dernier, cependant, de telles proclamations de crise semblaient sans fondement. En réponse à ces inquiétudes, le Club America a marqué une poignée de buts à domicile à l’Estadio Azteca, terminant par une victoire dominante 6-0 suffisamment retentissante pour entraîner le limogeage du manager de Mazatlan, Gabriel Caballero. À peine quatre semaines après le début de la Clausura, le licenciement de Caballero est le premier de la saison.

Porté par un triplé de l’attaquant de l’équipe nationale mexicaine Henry Martin, Las Aguilas a enregistré sa plus grande victoire en Liga MX depuis sa raclée 7-0 contre Cruz Azul en août dernier.

“Le vestiaire n’a jamais été mauvais, le vestiaire était toujours bien”, a déclaré l’entraîneur du Club America Fernando Ortiz après la victoire, interrogé sur les problèmes supposés qui se développaient pour l’alignement.

Des performances impressionnantes pour Nestor Araujo, Richard Sanchez, Diego Valdes, Jonathan Rodriguez et le double national Alejandro Zendejas valent également la peine d’être notées – en particulier pour Zendejas après avoir fait le retour rapide mercredi après ses débuts en équipe nationale masculine américaine.

Malgré une courte défaite 2-1 contre la Serbie, Zendejas était énergique et excitant pour l’USMNT la semaine dernière à Los Angeles, et il était de nouveau pour le Club America samedi. Le joueur de 24 ans ne s’est engagé ni aux États-Unis ni au Mexique (qui ont été condamnés à une amende ce mois-ci pour avoir utilisé le joueur qui n’avait pas encore déposé de changement unique depuis les États-Unis), mais il reste en hausse pour le club. et le pays avec sa forme ravivée qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la Liga MX.

Avec Zendejas et d’autres rebondissant lors de la semaine 4, une course vers un 14e titre pour Club America pourrait-elle suivre?

Pachuca reprend la tête du classement de la Liga MX

Même sans Nicolas Ibañez, le meilleur buteur de la ligue lors de la saison précédente d’Apertura, les tenants du titre Pachuca ont continué à prospérer.

Dans leur troisième match depuis le départ de l’attaquant, Los Tuzos a battu Necaxa avec 25 tirs dans une victoire 2-1 à domicile, testant constamment le gardien adverse Hugo Gonzalez. Le score serré était également légèrement trompeur. Ce n’est qu’à la 99e minute que Necaxa a trouvé son seul but sur un penalty, terminant finalement le match avec seulement trois tirs cadrés contre 12 pour Pachuca.

Bien qu’il n’y ait rien de trop surprenant à ce que les champions actuels paraissent forts dans une nouvelle saison, Los Tuzos‘ la foi dans le talent de l’académie les distingue des autres clubs à dépenses élevées de la Liga MX. À la place d’Ibañez, le produit Pachuca de 23 ans et l’attaquant Roberto de la Rosa ont pris la place de titulaire avec facilité. Cela fait partie d’une tendance plus large au sein de Pachuca : un total de sept joueurs dans la liste de départ pour leur dernière victoire ont passé du temps dans leur système d’académie.

Même dans une ère moderne du football mexicain qui a vu des clubs prêts à dépenser des sommes exorbitantes pour les joueurs nationaux, Pachuca a tracé sa propre voie en produisant et en élevant son propre talent.

“La réalité est, et j’insiste, nous sommes satisfaits de l’équipe, ils travaillent très bien. Nous devons soutenir les jeunes joueurs, donc tout va bien pour le reste du tournoi”, a déclaré le manager Guillermo Almada à propos d’une éventuelle renforts après le résultat.

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 4: Atlas a rebondi après un déficit précoce lors d’un match nul 2-2 avec Santos Laguna, Monterrey a marqué deux buts en deuxième mi-temps lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur contre Puebla, le Club Tijuana n’a pas réussi à capitaliser sur un avantage d’un seul homme lors d’un match nul 0-0 à domicile avec les Pumas, Chivas n’a eu besoin que de deux tirs cadrés pour une victoire 2-1 à l’extérieur contre le FC Juarez, et Leon à neuf a tenu Toluca en échec 0-0. Le match de la semaine 4 de Querétaro et Cruz Azul a été reporté au 29 mars.

– CONCACAF et CONMEBOL annoncé un nouveau partenariat, qui comprenait l’annonce que les États-Unis accueilleront la Copa America masculine de 2024, et les équipes sud-américaines seront invitées à participer au tournoi féminin de la CONCACAF W Gold Cup l’année prochaine. De plus, une compétition de clubs “final four” en 2024 impliquera deux équipes masculines de chaque confédération.

– Et pour clore les choses, vérifions l’ancien manager des Tigres et du Mexique Ricardo “Tuca” Ferretti. L’entraîneur brésilien a appelé Alvaro Morales d’ESPN lors d’un épisode de Football Picante la semaine dernière pour affirmer que Miguel “Piojo” Herrera n’obtiendrait pas le poste de prochain entraîneur de l’équipe nationale masculine du Mexique, sans se rendre compte qu’il était en direct.

« Alvaro, es-tu à la télévision ? a demandé l’ex-entraîneur déconcerté de 68 ans lors de son apparition accidentelle en directpensant que l’épisode qu’il regardait était de la veille.