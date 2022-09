Diego Gutierrez lance 2 touchés, court pour 1 alors que Riverside-Brookfield passe devant St. Edward – Shaw Local

ELGIN – L’entraîneur de Riverside-Brookfield, Sam Styler, est heureux que le quart-arrière junior Diego Gutierrez dirige son attaque.

Le talentueux signaleur junior a totalisé 205 verges d’attaque totale avec une course de touché et deux passes de touché alors que RB battait St. Edward 35-7 lors de l’action de la division rouge de la Metro Suburban Conference au Greg True Field à Elgin vendredi soir.

Gutierrez a couru pour un touché de 56 verges et a lancé une passe de 57 verges à Ignace Bielobradek et une passe de TD de 5 verges à Luke Kumskis.

Gutierrez a porté le ballon cinq fois pour 75 verges et a complété 6 passes sur 9 pour 130 verges pour les Bulldogs (4-1, 4-1).

“Diego est un jeune homme extrêmement talentueux”, a déclaré Styler. “Il fait un excellent travail pour diriger notre attaque.”

Gutierrez prospère dans l’attaque RB.

“Nous avons pris un bon départ et c’était une grande victoire pour nous.” dit Gutierrez. “Nous avons un excellent corps de réception et beaucoup d’armes offensives.”

Kumskis a couru pour 62 verges et une course de touché de 15 verges tandis que Bielobradek a capté quatre passes pour 95 verges.

La vague verte (1-4, 1-4), en baisse de 7-0 avec 5:36 à faire en première mi-temps, a subi un coup dur alors que le quart-arrière senior Luciano Rolando a subi une grave blessure au genou et a raté le reste de la Jeu.

Rolando est allé à l’hôpital pour des radiographies et son statut pour le reste de la saison est incertain.

“Luciano est le cœur et l’âme de l’équipe”, a déclaré l’entraîneur Mike Rolando, qui est l’entraîneur de Green Wave et le père de Luciano.

“Il est notre principal rusher, passeur et joueur défensif.”

Avec Luciano Rolando absent, l’entraîneur Mike Rolando a remplacé Timmy Warner et Nico Maloney au poste de quart-arrière.

Avec 2:17 restants, le Wave a marqué son seul TD du match lorsque Maloney s’est connecté avec Manny Esquibias pour une frappe de 28 verges.

“Nico et Timmy n’obtiennent aucun représentant pendant la semaine, Luciano obtenant tous les représentants”, a déclaré Mike Rolando. «Ils ont vraiment intensifié leurs efforts et ont fait un excellent travail. Nous n’avons pas abandonné. Ils ont 1 600 enfants à l’école et nous en avons 250. Nous avons 23 enfants dans tout le programme, mais je n’en échangerais aucun. Je suis très fier de mon équipe. Ils jouent toujours dur et cherchent des solutions.