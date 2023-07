Diego Godín, ancien défenseur de l’Atlético Madrid et de l’Uruguay, prend sa retraite

Le défenseur uruguayen Diego Godín a pris sa retraite du football dimanche après la défaite 1-0 de Vélez Sarsfield contre Huracán lors du dernier match de championnat argentin de la saison, mettant fin à une illustre carrière de joueur de 20 ans.

L’ancien capitaine de l’Atlético Madrid a disputé 627 matches professionnels, marqué 38 buts et remporté 10 titres, dont deux trophées de la Ligue Europa et trois Super Coupes de l’UEFA avec le club espagnol.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Je voulais prendre la décision de cette façon, étant en bonne santé, cela peut sembler surprenant, mais j’y réfléchissais depuis un moment », a déclaré Godín, 37 ans, à la télévision argentine.

« Maintenant, il y a d’autres priorités. Ma famille est en Uruguay et je suis récemment devenu papa, je veux me reposer et profiter d’autres choses, et je voulais essayer de repartir avec une bonne image sur le terrain. »

Diego Godín était ému après son dernier match en tant que professionnel lors de la défaite 1-0 de Vélez Sarsfield contre Huracán dimanche. Rodrigo Valle/Getty Images

Le Nacional uruguayen a envisagé de signer Godín, a déclaré une source proche du joueur à Reuters, mais le défenseur central a pris sa décision finale de s’éloigner du terrain après la naissance de sa fille le mois dernier.

Godín a débuté sa carrière en 2003 avec l’équipe uruguayenne du CA Cerro. Il a ensuite joué pour Nacional en 2006 avant de rejoindre Villarreal en Espagne une saison plus tard.

Le défenseur a ensuite rejoint l’Atlético en 2010, où il s’est fait un nom en tant que capitaine de l’équipe pendant neuf saisons.

Godín est arrivé à Velez à la mi-2022 après une course européenne réussie qui comprenait également des séjours à l’Inter Milan et à Cagliari, et après avoir passé six mois à l’Atletico Mineiro du Brésil.

Il a été sélectionné 161 fois par l’Uruguay et a participé à quatre Coupes du monde dans le cadre d’une génération dorée qui a remporté la Copa America 2011 et a terminé quatrième à la Coupe du monde 2010.