Diego Costa est de retour en Premier League et prêt à avoir un impact. Jack Thomas – WWFC/Loups via Getty Images

Juste au moment où les défenseurs centraux de la Premier League pensaient que la voie était libre, Diego Costa est revenu tourmenter l’élite anglaise une fois de plus après avoir effectué un transfert gratuit vers Wolverhampton Wanderers.

L’ancien attaquant de Chelsea, âgé de 33 ans, est revenu en Angleterre après avoir conclu un accord à court terme avec les Wolves jusqu’à la fin de la saison, sans club depuis son départ de l’équipe brésilienne Atletico Mineiro en janvier.

Amené comme couverture pour les blessés Sasa Kalajdzic, l’arrivée opportune de Costa à Molineux a été annoncée à l’aide d’un clip vidéo approprié de l’attaquant vétéran sortant de l’ombre brandissant une meute de loups hargneux sur des longueurs de chaîne. Même s’il ne semblait pas trop à l’aise avec ça, dire au site du club: “J’étais mort de peur. En tenant cette chaîne, je n’arrêtais pas de penser : ‘Et si ce loup pensait à me sauter dessus ?’ et puis tous les trois l’ont fait… C’étaient des loups, pas des chiens. C’était une expérience cool mais pas très confortable. J’ai cinq chiens, mais ce ne sont pas des loups !”

Costa a marqué 52 buts tout à fait respectables en 89 matchs lors de son premier passage en Premier League entre 2014 et 2017, mais a également trouvé l’infamie en raison de sa pratique habituelle des arts sombres du football. Il revient avec une réputation de personnage éphémère, implacablement tenace et souvent incontrôlable. Oui, il est peut-être plus âgé maintenant, mais il est peu probable que cela l’ait du tout émoussé.

L’international espagnol a reçu un total impressionnant de 31 cartons jaunes au cours de ses trois saisons à Chelsea, mais laissez le record montrer qu’il n’a jamais reçu qu’un seul carton rouge (contre Everton en quarts de finale de la FA Cup 2015-16.)

Pourtant, il y avait beaucoup de coups de coude, d’égratignures, d’égratignures et de froncements de sourcils pour accompagner toute la provocation délibérée et l’esprit de jeu – mais où le nouvel attaquant des Wolves se classe-t-il aux côtés des autres maîtres machiavéliques modernes du jeu?

Sergio Ramos a battu l’homme principal de Liverpool sur le chemin du trophée UCL. Getty

Ramos possède l’un des pires dossiers disciplinaires du football moderne, ayant été expulsé 27 fois au total au cours de sa carrière professionnelle. Bien qu’apparemment habile et composé, le défenseur central de 36 ans est prêt à sonder les profondeurs d’un mauvais esprit sportif si cela signifie gagner un léger avantage sur ses adversaires. Malheureusement pour lui, il y a une ligne et Ramos la franchit souvent de manière assez imprudente.

“Si vous le regardez en arrière et que vous n’êtes pas avec le Real Madrid, vous pensez que c’est impitoyable et brutal. Vous ne pensez pas, “Wow! Bon défi”. C’était impitoyable.” Jürgen Klopp a son mot à dire sur le défi de Sergio Ramos contre Mo Salah en finale de la Ligue des champions… pic.twitter.com/YJCWDDgR1I — Football sur BT Sport (@btsportfootball) 28 juillet 2018

Acte le plus odieux: Peu de gens pouvaient ignorer la conduite de Ramos lors de la finale de la Ligue des champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool au cours de laquelle le capitaine du Real a littéralement sauté dessus Mohamed Salah et a mis fin prématurément (et en larmes) à la soirée de l’ailier égyptien avec seulement 30 minutes jouées à Kiev.

Toujours aussi fort à l’âge de 39 ans, Pepe s’est forgé une réputation pendant son séjour au Real Madrid comme l’un des défenseurs les plus agressifs au monde. Alors que les tacles durs étaient de routine, l’international portugais a également régulièrement déployé des timbres sournois, des tirages de cheveux, des propos poubelles et d’autres manœuvres tout aussi néfastes afin de prendre le dessus.

Hoy hace 13 años del Real Madrid-Getafe en el que Pepe se le fue bastante la pinza y pateó a Casquero en el suelo. Le cayeron 10 partis de sanción al portugais. pic.twitter.com/uIiMRQxEV5 – Manu Heredia (@ManuHeredia21) 21 avril 2022

Acte le plus odieux : La feuille de rap disciplinaire de Pepe s’étend sur plusieurs volumes, mais sa pire faute est survenue lors de sa pompe à Madrid en 2009 lorsque l’arrière central a fait tomber Javier Casquero au sol, a perdu son chiffon, s’est cassé et a immédiatement commencé à donner des coups de pied hors du ballon. L’attaquant de Getafe alors qu’il était couché et sans défense.

L’un des plus grands défenseurs centraux italiens de tous les temps, Chiellini fait partie d’une grande lignée de défenseurs robustes et têtus redoutés par les attaquants du monde entier. Comme plusieurs de ses prédécesseurs, la légende de la Juventus était également plus qu’heureuse de passer à une approche plus physique et antagoniste si cela signifiait tenir ses adversaires à distance.

Chiellini a écopé d’un carton jaune pour ce tacle sur Saka 😮 (passant par @ESPNFC)pic.twitter.com/Na3I0KHmw2 – ESPN (@espn) 11 juillet 2021

Acte le plus odieux : Il y a eu des mouvements incroyablement raides et des tacles industriels au fil des ans, mais l’acte de destruction le plus gratuit de Chiellini est sans doute survenu lors de la finale de l’Euro 2020. Lorsqu’il est soudainement confronté à un sprint en tête-à-tête contre l’ailier anglais vif Bukayo Saka à la 96e minute, le défenseur vétéran a plutôt choisi de traîner le jeune au sol en utilisant son col de chemise, le soulageant presque de sa tête dans le processus.

Chaque grande équipe a besoin d’une cheville ouvrière et Busquets a rempli ce rôle à la fois pour le Barça et l’Espagne alors qu’ils se sont lancés à la conquête du football national, européen et mondial pendant plusieurs années tout au long des années 2010. En tant que l’un des footballeurs les plus décorés du moment, il est difficile de réprimander ou de saper la contribution du milieu de terrain défensif, en fournissant le courage nécessaire dans une unité de milieu de terrain soyeuse et parfaitement équilibrée aux côtés de Andrés Iniesta et Xavi.

Ce sera toujours un Sergio Busquets, depuis 2010 pic.twitter.com/t1nrWITrVt – Shahan Ahmed (@shahanLA) 9 mars 2021

Acte le plus odieux : Le seul moment qui est susceptible de résumer l’approche unique de Busquets envers les arts sombres n’est pas une faute épouvantable, ni une mauvaise discrétion hors du ballon, mais un regard – un seul coup d’œil sournois entre les doigts tout en étant allongé sur le sol lors d’un match de Ligue des champions contre l’Inter Milan en 2010. Le milieu de terrain du Barça se tenait le visage et se tordait de douleur après avoir été “coudé” par un joueur de l’Inter. Cependant, de nombreux spectateurs ont immédiatement soupçonné qu’il exagérait peut-être son angoisse et bien sûr, tous les doutes ont été dûment levés lorsque les caméras ont repéré que Busquets avait momentanément cessé de se tordre afin d’évaluer astucieusement la situation à travers ses mains depuis son point de vue sur le sol.

Et voilà, le mème “Peekaboo” de Busquets est né.

Les Uruguayens ont un nom pour leur célèbre esprit de combat national avec “Garra Charrua” se traduisant littéralement en anglais par “la Griffe de la Charrua” — la “Charrua” étant la tribu indigène qui a élu domicile dans le pays sud-américain dans les temps anciens. Peu de joueurs ont incarné cette ténacité et ce courage inébranlables plus que Suarez, qui fonctionne simultanément comme l’un des footballeurs les plus doués techniquement que le pays ait jamais produit ainsi qu’un de l’odieux sans vergogne.

Il y a cinq ans jour pour jour, Luis Suárez mordait Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. Il a reçu une interdiction de football de quatre mois. pic.twitter.com/eB3xAG3xYX — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juin 2019

Acte le plus odieux : Il ne fait aucun doute quant à ce que doit être la transgression la plus diabolique de Suarez et, par pure coïncidence, il se trouve également qu’elle implique un autre voyou mentionné précédemment dans cette galerie. C’était en 2010. L’endroit était l’Arena das Dunas à Natal, au Brésil. L’occasion : le match de groupe de la Coupe du monde entre l’Uruguay et l’Italie. Le crime? Tentative de cannibalisme.

Alors que Toni Kroos et Luka Modric a fait toutes les choses soyeuses, Casemiro est devenu une partie intégrante du célèbre trio de milieu de terrain du Real Madrid en vertu d’une simple volonté de faire tous les travaux boueux pendant les matchs et de libérer ainsi ses coéquipiers pour vaquer à leurs occupations plus élaborées. Maintenant fort pour Manchester United, le Brésilien a continué dans la même veine tandis que des joueurs de flair tels que Bruno Fernandes et Christian Erikson concentrent leurs efforts à tirer les ficelles plus loin vers l’amont.

J’ai hâte de voir Fred et Casemiro s’associer dans une chemise United.pic.twitter.com/x32VI901mb —David Scott (@arghkid) 18 août 2022

Acte le plus odieux : Casemiro a quitté Madrid avec une cavalcade de tacles cinglants et de fautes tactiques dans son sillage, mais le pire de tous doit sûrement être le grave assaut à bout portant qu’il a commis contre Fred, envoyant le ballon à son propre coéquipier alors qu’il était en service international avec le Brésil. Sera intéressant de voir si la même chose se produit à Man United maintenant.