Lundi, les Wolves ont officialisé l’acquisition de l’attaquant Diego Costa. L’Espagnol arrive en transfert gratuit après avoir joué pour la dernière fois pour l’Atlético Mineiro dans l’élite brésilienne.

Les fans de Premier League ont un souvenir notable de ce qu’a fait Diego Costa lors de ses trois saisons à Chelsea. Costa a fait 120 apparitions à Stamford Bridge, récoltant 82 buts impressionnants. Cinquante-neuf d’entre eux sont des buts, mais ce n’est pas la partie la plus mémorable de son jeu.

Costa a du talent, mais les fans de Premier League ont un souvenir plus clair de sa capacité à entrer dans la tête des défenseurs. Sa férocité est un incontournable de son jeu.

Les loups font venir Costa pour être le cinquième attaquant de son équipe. Les autres noms notables de cette liste sont Raúl Jiménez, Hee-chan Hwang et Sasa Kalajzic. Les loups ont payé à Stuttgart près de 20 millions de dollars pour les services de ce dernier lors du mercato estival.

Indiscutablement, cependant, les supporters des Wolves saluent l’arrivée de Diego Costa. Après cinq matches de Premier League, les trois buts des Wolves sont à égalité au plus bas de la ligue avec West Ham United.

Les loups signent l’attaquant espagnol Diego Costa

Diego Costa est le remède plein d’espoir aux récentes difficultés de score des Wolves. Malgré un âge relativement élevé de 33 ans, Costa apporte une expérience et une faim inestimables à la ligne de front des Wolves.

Au cours de ses trois saisons à Chelsea, Diego Costa a joué un rôle essentiel dans deux titres de Premier League et une Coupe EFL. Pour ce dernier, Costa a marqué en finale. Lors de cette première saison où Chelsea a remporté la Premier League, Costa a terminé troisième du classement des buteurs avec 20 buts. Deux saisons plus tard, lorsque Chelsea a de nouveau remporté le titre, Costa a répété avec 20 buts.

De plus, Diego Costa a écopé de 30 cartons jaunes. Pourtant, remarquablement, Costa a joué son tempérament à la perfection, ne recevant qu’un seul carton rouge en son temps à Chelsea. Cependant, il a fait face à un trio de suspensions de trois matches pour avoir piétiné Emre Can de Liverpool, affronté la défense d’Arsenal et ce seul carton rouge contre Everton.

Après ne pas avoir joué pendant plus de six mois, Costa aura peut-être besoin de temps pour se débarrasser de la rouille, en particulier dans l’intensité de la Premier League. Cependant, s’il peut même égaler la moitié de sa production avec Chelsea, ce serait un spectacle bienvenu pour une équipe des Wolves en difficulté.

Le prochain match des Wolves est contre Manchester City samedi matin.

