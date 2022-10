Diego Costa revient à Chelsea avec les Wolves samedi pour faire reculer les années de Premier League | Nouvelles du football

Diego Costa était prêt à se battre dès qu’il a franchi les portes de Chelsea.

C’est la pré-saison avant la campagne de Premier League 2014/15 et tandis que le reste de l’équipe des Blues est assis pour un repas, leur nouvel attaquant – signé de l’Atletico Madrid – se tient au milieu de la pièce avec des gants de boxe, affrontant l’homme du kit Billy McCollough lors d’une séance d’entraînement légère.

McCollough tombe au sol sous la pression de l’attaquant hispano-brésilien, personne ne sachant à 100% si Costa accepte la blague ou cherche réellement à gagner le combat.

“Je savais que nous allions gagner la ligue après cela”, a déclaré John Terry, alors capitaine de Chelsea, des années plus tard. Comme le défenseur aurait raison.

Costa a aidé Chelsea à remporter deux titres de champion, étant le meilleur buteur des deux saisons





En trois ans à Stamford Bridge et dans un club où les attaquants ont toujours eu du mal à faire leur marque, Costa a réussi à décrocher deux médailles de vainqueur de la Premier League et à marquer 59 buts en 120 matchs, mais aussi à se forger une réputation claire : aimé par Chelsea, détesté par les autres.

Mais les tables vont maintenant tourner alors que Costa se rendra à Chelsea en tant que joueur visiteur avec les Wolves samedi.

Au fil des ans, Chelsea a travaillé dur pour trouver un attaquant fiable dans les jours post-Didier Drogba. Romelu Lukaku a eu deux bons coups de fouet et a échoué, tandis que Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Fernando Torres et Timo Werner ont tous eu du mal à être à la hauteur du battage médiatique qui a précédé leur carrière à Stamford Bridge.

Costa s'est forgé une solide réputation en Angleterre : aimé de Chelsea, détesté de tous les autres





Aucun attaquant n’a eu un impact aussi rapide sur la vie de Chelsea que Costa lors de son séjour de trois ans dans l’ouest de Londres entre 2014 et 2017. Là encore, il n’y a pas beaucoup d’attaquants comme lui.

Outre les 59 buts de Chelsea, il y avait 31 cartons jaunes – ce qui vous en disait beaucoup sur ce que vous deviez savoir sur l’attaquant. Costa s’efforçait d’énerver les défenseurs adverses sans le ballon – puis les battait avec.

La tactique a fonctionné assez souvent, surtout contre le bon type d’opposition. L’Arsenal d’Arsène Wenger était un exemple d’équipe qui ne pouvait s’empêcher de grignoter l’appât que Costa proposait.

Retour sur certains des meilleurs buts de Costa en Premier League pour Chelsea



Au cours de la saison 2015/16, Costa a réussi à faire expulser les joueurs d’Arsenal lors des deux matches de championnat. Les deux sont venus dans des circonstances différentes. Le premier l’a vu entrer dans la tête de Gabriel Paulista – avec le défenseur expulsé pour conduite violente pour un coup de pied à Costa, qui a aidé son équipe à une victoire 2-0 à domicile.

Puis, lors du match retour aux Emirats, Costa a montré un excellent mouvement d’attaquant qui a vu Per Mertesacker renvoyé pour une faute professionnelle. Costa a ensuite réussi un mouvement similaire pour marquer le but gagnant ce soir-là dans une victoire 1-0.

D’autres équipes l’ont ressenti aussi. Même les coéquipiers des Wolves avec qui il joue actuellement ne savaient pas quel type d’ambiance il apporterait avant de signer pour le club de Molineux cet automne.

“Dans le passé, je pensais qu’il n’était pas un joueur technique et qu’il voulait juste se battre”, a déclaré l’attaquant des Wolves, Daniel Podence. Sky Sports Nouvelles cette semaine. “Mais maintenant qu’il est là, c’est incroyable de voir à quel point il est bon avec le ballon, avec ses pieds et qu’il se bat toujours pour le ballon.

Costa a fait ses débuts avec les Wolves contre West Ham au stade de Londres





“Je peux maintenant comprendre comment il a marqué tant de buts et remporté tant de titres à l’Atletico et à Chelsea. Jouer avec lui sera très bon pour nous deux, donc je suis très heureux. Nous avions besoin de quelqu’un qui puisse se battre parce que je pense que nous avons avait un manque d’agressivité et de victoires en duels.”

Maintenant, les loups embrassent ce que cet avant peut apporter. Avant son limogeage cette semaine, Bruno Lage a révélé la première chose que Costa lui avait dite après avoir signé pour le club : “Je suis un gars très gentil en dehors du terrain, mais je suis très méchant à l’intérieur du terrain.”

Avant le voyage à Chelsea, l’entraîneur par intérim des Wolves, Steve Davis, a déclaré que Costa avait beaucoup de “sang chaud” en lui.

Le manager intérimaire des Wolves, Steve Davis, rend hommage à Costa



À 34 ans, Costa n’est clairement pas le même attaquant qui dominait les défenses de la Premier League au milieu des années 2010. Mais son camée d’une demi-heure pour les Wolves à West Ham le Football du samedi soir la semaine dernière montre qu’il y a des signes que certains aspects de son jeu demeurent en termes de qualité et de technique.

Bien que l’affrontement au stade de Londres soit son premier match en 11 mois, Costa s’est mis au cœur de l’action, a attiré les défenseurs de West Ham et s’est bien lié avec ses coéquipiers.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de West Ham contre les Wolves en Premier League.



Il a effectué huit passes réussies dans le dernier tiers au cours de cette période de 30 minutes. S’il avait joué depuis le début de la saison avec ce rythme, un seul joueur – Riyad Mahrez de Manchester City – aurait réussi plus toute la saison.

Il y avait aussi des moments individuels prometteurs dans le dernier tiers. Costa avait l’air d’avoir préparé Podence pour un but lors de la défaite 2-0, mais a été appelé hors-jeu par VAR. L’attaquant des Wolves aurait été inscrit sur la feuille de match s’il avait mis sa tête de la surface de réparation cadrée au lieu de large avec Lukasz Fabianksi bloqué. Un Costa plus pointu avec plus de minutes à son actif aurait mis cela de côté.

Mais un rappel que la capacité technique n’est qu’une partie du jeu de Costa que Chelsea devra peut-être se méfier d’entrer dans l’affrontement de samedi à Stamford Bridge. Le défenseur des Blues Thiago Silva – qui marquera probablement Costa dans l’ouest de Londres – le sait mieux que quiconque.

Costa affrontera probablement Thiago Silva à Stamford Bridge





“J’ai joué avec Diego Costa une fois pour l’équipe nationale brésilienne. C’est un très bon garçon en dehors du terrain. Il vous fait rire”, a déclaré Silva en 2017 avant que son équipe du PSG n’affronte Chelsea de Costa.

“Mais, sur le terrain, c’est difficile. Si tu lui parles, tu perds le focus sur le match. C’est pourquoi je le laisse parler tout seul. Tu as l’impression que c’est juste un fou qui parle tout seul.”

Costa n’est peut-être qu’une légère ombre du personnage qui a commencé sa carrière en Premier League à Chelsea il y a huit ans, mais le combat dans le chien ne disparaît jamais.