Diego Costa a quitté l’Atletico Madrid après la résiliation du contrat de l’attaquant par consentement mutuel.

Le club a annoncé mardi que l’accord de Costa – qui n’avait plus que six mois à courir, jusqu’en juin 2021 – avait été annulé.

Cela signifie que Costa pourra rejoindre un nouveau club avec un transfert gratuit, tandis que l’Atletico réduira considérablement sa masse salariale, ce qui lui permettra de renforcer l’équipe pendant la fenêtre de janvier.

Costa, 32 ans, a rejoint l’Atletico depuis Chelsea en janvier 2018 pour 66 millions d’euros après avoir passé trois saisons et demie à Stamford Bridge.

Son premier séjour à Madrid a été un succès, culminant en remportant la Liga en 2013-14 et en atteignant la finale de la Ligue des champions la même saison.

Costa a marqué 27 buts en championnat ce trimestre alors que l’équipe de Diego Simeone a remporté le premier titre du club en Liga en 18 ans.

Accord avec @diegocosta pour la résiliation de son contrat.

Le club souhaite bonne chance à l’attaquant dans la prochaine étape de sa carrière professionnelle. – Atlético de Madrid (@atletienglish) 29 décembre 2020

Son retour au club a été quelque peu décevant, sa forme étant perturbée par une série de blessures qui lui ont permis de ne marquer qu’un total de 12 buts en championnat sur trois ans.

La saison dernière, une hernie discale a vu Costa absent pendant trois mois, de novembre 2019 à février 2020.

Il a commencé cette campagne en testant positif au coronavirus en septembre, est revenu pour faire face à une absence d’un mois avec une blessure aux ischio-jambiers en octobre et a été diagnostiqué avec une thrombose veineuse profonde en novembre.

Costa est revenu au jeu plus tôt que prévu pour marquer un penalty lors de la victoire 3-1 de l’Atletico en Liga contre Elche plus tôt ce mois-ci, ce qui sera désormais son dernier but pour le club.