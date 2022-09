Diego Costa était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier. Jack Thomas – WWFC/Loups via Getty Images

L’ancien attaquant de Chelsea Diego Costa a effectué un transfert à Wolverhampton Wanderers sur un transfert gratuit jusqu’à la fin de la saison 2022-23, le Le club de Premier League annoncé lundi.

Costa, qui était sans club depuis son départ de l’équipe brésilienne de l’Atletico Mineiro en janvier, s’est d’abord vu refuser un permis de travail lorsque sa demande ne remplissait pas les critères de points, mais a été acceptée en appel.

Le président des Wolves, Jeff Shi, a déclaré: “Nous sommes absolument ravis d’accueillir Diego Costa chez les Wolves et de revenir en Premier League.

“Vainqueur en série avec une riche expérience au plus haut niveau, Diego apportera quelque chose d’unique dans notre vestiaire et sur le terrain, et nous attendons avec impatience son impact à Molineux et Compton cette saison.”

Les loups ont été laissés à court d’attaquant après que le nouvel arrivant Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

Costa, 33 ans, a déjà aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de LaLiga en 2014 avant de se lancer dans une période réussie de trois ans à Chelsea, où il a marqué 59 buts en 120 matchs toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de Premier League en 2015 et 2017, ainsi que la Coupe de la Ligue en 2015.

Il est parti pour retourner à l’Atletico en 2017 mais est parti en décembre 2020 avant de retourner au Brésil natal l’été dernier pour rejoindre l’Atletico Mineiro.

Costa, né au Brésil, a représenté l’Espagne au niveau international, marquant 10 buts en 24 matchs, sa dernière apparition lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.