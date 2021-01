Diego Alonso de l’Inter Miami sort au milieu du lien Phil Neville

Diego Alonso a quitté son poste d’entraîneur de l’Inter Miami. Michael Reaves / Getty Images

L’Inter Miami s’est rapproché de la nomination de Phil Neville comme entraîneur après avoir annoncé que Diego Alonso avait quitté le club.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

La partie MLS a annoncé la nouvelle jeudi, un jour après que des sources ont déclaré à ESPN que le copropriétaire du club, David Beckham, avait eu des entretiens avec l’ancien coéquipier de Manchester United, Neville, pour les entraîner.

« Ce fut une année difficile et une décision très difficile pour tout le monde, mais nous pensons que c’est la bonne étape pour le club », lit-on dans un communiqué annonçant le départ d’Alonso.

jouer 1:43 James Olley explique les avantages et les inconvénients de Mesut Ozil en choisissant la MLS comme prochain coup.

« Nous avons de grandes attentes pour l’Inter Miami à court et à long terme. »

« Le parcours de cette saison inaugurale avec l’Inter Miami a été une expérience incroyable, et je suis reconnaissant au groupe de propriété pour cette opportunité. Je tiens à remercier le personnel pour son travail et son amitié, les joueurs pour leurs efforts sur le terrain. , et en particulier les fans pour leur soutien constant tout au long de l’année. Je souhaite à tous le meilleur pour la saison à venir », a déclaré Alonso.

Miami a terminé 10e de sa première saison de la Conférence Est de la MLS en 2020, mais des sources ont déclaré que Beckham et ses collègues investisseurs étaient déterminés à voir une amélioration de la performance en 2021, avec un nouvel entraîneur susceptible d’être embauché pour emmener l’équipe dans un nouveau direction.

Neville, copropriétaire du club EFL League Two Salford City aux côtés du copropriétaire de Miami, Beckham, n’a pas encore assumé son premier rôle dans la direction du jeu masculin, après avoir entraîné l’équipe féminine d’Angleterre depuis 2018.

L’ancien international anglais a passé une saison en tant qu’entraîneur de la première équipe à United pendant l’année à la tête de David Moyes en 2013-14 et a également brièvement travaillé dans la Liga avec Valence sous Nuno Espirito Santo et son frère, Gary, pendant la saison 2015-16. .

Mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il se sentait maintenant prêt à accepter un emploi dans la gestion de club et qu’il était ouvert à l’opportunité offerte avec Miami.