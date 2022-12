“Die Hard” arrive sur la scène de Noël à Londres

“Die Hard” est un film de vacances controversé depuis sa sortie en juillet 1988. Les premiers critiques se sont concentrés sur ses références d’action et ont peu fait référence au décor de la veille de Noël du film, ou au désir de McClane de retrouver ses enfants et son partenaire pour le vacances. Dans 2018 Willis a déclaré que “Die Hard” n’était pas un film de Noël, c’était un “film de Bruce Willis!”

En 75 minutes, Marsh recrée le film à l’aide de quelques accessoires. S’exprimant principalement en vers, il incarne tous les personnages majeurs du film dont McClane et le diabolique Hans Gruber (Alan Rickman). Il a dû revoir le film pour perfectionner ses accents, a-t-il dit, et donc le regarder pendant son temps libre pourrait être un peu trop.

Pourtant, sur des deux côtés de l’Atlantique , “Die Hard” apparaît régulièrement dans les sondages des plus grands films de vacances. Et le théâtre a également commencé à embrasser cette popularité.

Marsh, 48 ans, n’est pas le premier interprète à adapter le hit, “Die Hard” étant depuis longtemps mis en scène en tant que comédie musicale de Noël comique à Chicago et Minneapoliset comme une comédie à Seattle. Jeff Schell, membre de l’équipe derrière “A Very Die Hard Christmas”, qui s’est déroulé au Seattle Public Theatre jusqu’au 20 décembre, a déclaré dans une interview téléphonique qu’il pensait que ces versions théâtrales apparaissaient parce que les gens “qui se souviennent de l’avoir vu en junior high » arrivaient à un âge où ils pouvaient monter des spectacles.

Michael Shepherd Jordan, qui a écrit le livre pour «Yippee Ki-Yay Merry Christmas: Une parodie musicale de Die Hard, qui a fait ses débuts à Chicago en 2014, a déclaré dans une interview téléphonique que “Die Hard” fonctionnait si bien sur scène en raison de l’absurdité d’essayer de jouer un “gros film d’action sanglant” avec un petit budget. Dans son émission, une voiture de police qui est au cœur du film doit être recréée avec un jouet télécommandé. Les explosions sont tout aussi stupides.

Cette absurdité est amusante à regarder, a déclaré Marsh, mais il a estimé que le film était également relatable d’une manière qui fonctionnait bien sur scène. “Die Hard” concerne finalement un couple, McClane et sa femme Holly, se disputant sous la pression de la veille de Noël et luttant pour s’excuser l’un envers l’autre, a déclaré Marsh. C’était un scénario auquel tout le monde pouvait s’identifier, a-t-il ajouté, même si “exceptionnellement, John et Holly ne peuvent pas s’excuser mutuellement à cause d’une action terroriste”.