JOUANT sa messagerie vocale, Carole Baskin soupire devant le flot de menaces de viol et de mort qui jaillit de son téléphone.

«Vous avez assassiné votre mari et je vais venir chez vous et vous assassiner», crache une appelante.

«Tu mérites de mourir, salope», hurle un homme en colère.

De tels appels sont devenus une réalité quotidienne pour la militante de la cruauté envers les animaux depuis son apparition dans le documentaire Tiger King, qui est devenu le premier grand succès du verrouillage il y a un an.

L’émission Netflix était centrée sur le zoo privé bizarre de Joe Exotic dans l’Oklahoma, où il élevait des petits tigres pour que les clients les caressent, et les tentatives de Carole de l’arrêter.

Mais l’histoire s’est déplacée vers sa vie colorée et son obsession pour Carole, 59 ans – qu’il a accusée du meurtre de son mari Don Lewis en 1997 et de l’avoir nourri aux tigres de leur sanctuaire Big Cat en Floride.

Joe, qui a proféré des centaines de menaces de mort en ligne contre Carole, a finalement été emprisonné pour avoir tenté de la faire tuer – mais ses fans font toujours de sa vie un enfer.

«L’émission a déclenché un raz-de-marée de haine», raconte Carole au Sun.

«Le téléphone a commencé à sonner toutes les deux minutes. Ces gens pensaient que j’avais tué mon mari et ils disaient qu’ils voulaient me tuer, ma famille et les chats.

Carole, qui mettait souvent son cou en danger pour lutter contre la cruauté envers les animaux, craignait pour sa vie.

Elle dit: «Joe n’était qu’une des douzaines de personnes du réseau des grands félins qui m’ont menacé au fil des ans. Mais des millions de personnes ont été trompées par Tiger King au point de vouloir me faire du mal.

Graffitis vils Alors que Tiger King et le procès de Joe Exotic ont mis les Baskins sous les feux de la rampe – et ont même décroché une place à Carole dans Dancing With The Stars, la version américaine de Strictly – ils affirment avoir été induits en erreur par les cinéastes en pensant que la série serait championne leur cause.

Mais ils espèrent remettre les pendules à l’heure avec leur apparition dans le nouveau documentaire de Louis Theroux, Shooting Joe Exotic, qui sort ce soir

Dans le long métrage BBC2, le journaliste britannique revient sur des images inédites qu’il a tournées il y a dix ans pour son émission America’s Most Dangerous Pets et déterre Exotic menaçant de tuer Carole – qui avait dénoncé la cruauté derrière l’entreprise de caresses des louveteaux.

Exotic affirme qu’elle a coûté 3,6 millions de livres sterling à l’entreprise, ajoutant: «Les animaux ne seront pas les seuls à être euthanasiés. C’est toujours l’Amérique. Nous sommes toujours autorisés à porter les armes.

Il a également affirmé qu’il était en contact avec un tueur à gages. Le présentateur Louis est également choqué de voir à quel point il semblait nerveux et excité il y a dix ans autour du flamboyant propriétaire du zoo – même en se faisant un câlin après qu’Exotic l’ait critiqué pour avoir soulevé des problèmes de droits des animaux.

Louis dit: « C’est étrange de voir à quel point je semble l’aimer. »

Joe Exotic a été emprisonné pendant 22 ans en 2019 après avoir tenté d’embaucher un tueur à gages qui s’est avéré être un agent du FBI. Il a également été reconnu coupable d’avoir falsifié les dossiers des vétérinaires, tué cinq tigres et vendu des tigres à travers les frontières de l’État.

Mais les rumeurs autour de la disparition de Don Lewis, le mari de Carole depuis six ans, continuent de tourmenter les Baskins. Le vendeur de voitures millionnaire – qui s’était vu refuser une ordonnance restrictive contre Carole mais continuait de vivre avec elle – a disparu en août 1997.

Sa fourgonnette a ensuite été retrouvée abandonnée sur un aérodrome, à 64 km de la réserve faunique du couple. Carole affirme que Don avait des liens avec la mafia au Costa Rica où il possédait un autre parc, mais elle pense qu’il est mort dans un accident d’avion au-dessus du golfe du Mexique.

Elle explique: «Don n’avait pas de permis, il a donc dû décoller et atterrir dans des aéroports qui étaient fermés. Il a volé à moins de 200 pieds pour éviter d’être repéré par le radar. Il s’est écrasé dans le golfe avant, ainsi qu’à l’aéroport.

«Il n’y a aucun moyen que nous puissions trouver l’épave à moins qu’elle ne se lave dans un ouragan.»

Après l’incarcération d’Exotic, Carole et Howard ont reçu le Great Wynnewood Exotic Animal Park, qu’il dirigeait avec son partenaire commercial Jeff Lowe.

Mais quand les Baskins ont pris le relais, ils ont découvert que le personnel l’avait saccagé – laissant des graffitis vils sur Carole barbouillés sur les murs, de la viande pourrie éparpillée partout et même de nombreuses «photos en d» jonchent le bureau.

Lowe, qui avait déplacé la plupart des tigres dans un nouveau zoo à côté d’un casino à Thackerville, Oklahoma, a laissé trois tigres, 11 loups et deux ours.

Carole raconte: «L’un des ours mourait de faim. J’étais juste content de voir que les cages étaient vides.

«Le plus important dans le fait de reprendre ce parc, de le fermer et de le revendre, c’est qu’il ne verra plus jamais ce genre d’abus.»

Malgré le vitriol de Joe Exotic envers Carole, elle dit qu’il n’y a jamais eu de querelle entre eux.

«Je n’ai même jamais parlé à Joe», dit-elle. «Je n’ai jamais eu de rancune envers lui. Pour moi, il a toujours été question de mettre fin à la maltraitance des grands félins.

Mais son mari Howard, que Carole a épousé en 2004, se souvient d’un moment amusant que les rivaux ont partagé lors du procès d’Exotic.

Il dit: «Notre avocat lui expliquait page après page d’horribles menaces à caractère sexuel qu’il avait postées contre Carole.

«Il disait d’un air penaud: ‘Oui, j’ai posté ça’ à tout le monde. Lors d’une pause, nous nous sommes retrouvés à l’endroit où vous remplissez votre bouteille d’eau, et il m’a regardé et m’a dit: « Rien de personnel ». Comment devenez-vous plus personnel que cela? »

Il y a environ 5 000 à 10 000 grands félins en propriété privée aux États-Unis, dont seulement 3 900 à l’état sauvage. Mais le Big Cat Safety Act, qui interdirait la possession privée de lions, de tigres et d’autres espèces, devrait bientôt passer par le Sénat américain.

En novembre, l’ancien partenaire commercial de Joe Exotic, Jeff Lowe, a été accusé de «traitement inhumain» de tigres et de lions et le mentor Doc Antel fait également face à neuf accusations de cruauté envers les animaux.

Carole craint que le marché noir ne porte atteinte à la crédibilité des efforts américains pour sauver les tigres sauvages et encourage la chasse.

Elle dit: «Le tigre sauvage va disparaître dans les prochaines années si nous n’arrêtons pas la possession privée et la reproduction.»

Mais les Baskins croient que leur voix est enfin entendue. Carole dit: «Il a fallu quatre mois pour que cette vague de haine initiale se dissipe, après Tiger King, et pour que nous puissions éduquer les gens.

«Mais nous assistons à un énorme changement et je pense qu’il continuera dans cette direction.»