Dido Harding « réfléchit » à une offre pour diriger le NHS England

Le pair conservateur qui était officiellement chargé de la mise en œuvre du programme de test et de traçage largement critiqué du gouvernement a révélé qu’elle envisageait une offre pour devenir le prochain chef du NHS England.

Dido Harding a déclaré lundi qu’elle « pense » à postuler pour succéder à Sir Simon Stevens au poste de directeur général des services de santé lorsqu’il démissionnera plus tard cette année.

« Je n’ai pas encore postulé pour le poste du NHS et je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie », a-t-elle déclaré à BBC Radio 4 L’heure de la femme.

Pressée de savoir si elle envisagerait de postuler, la baronne Harding a déclaré: « Cela signifie que j’y pense … De nombreuses personnes dans le pays réfléchissent à ce qu’elles ont appris et vécu au cours des 18 derniers mois, et je suis pas différent.

La baronne Harding a blâmé les attentes « trop élevées » pour l’échec perçu du test et de la traçabilité – et a admis qu’elle regrettait que Boris Johnson ait promis que le système serait « le meilleur du monde ».

La baronne a quitté son poste de direction du NHS Test and Trace en avril et est revenue à son rôle de présidente du NHS Improvement Board après une courte pause.

Sa nomination à la tête du NHS England serait très controversée, compte tenu des vives critiques auxquelles elle a été confrontée concernant le système de test et de traçabilité – qui devrait coûter 37 milliards de livres sterling sur deux ans.

Défendant son travail, la baronne Harding a déclaré qu’il était « important » d’avoir mis de côté la somme sur le système – arguant que cela avait aidé les autorités sanitaires à suivre les variantes de Covid à travers le Royaume-Uni.

«Nous sommes en mesure d’augmenter les tests, le traçage et la vaccination là où nous voyons des variantes dangereuses et potentiellement dangereuses se produire – c’est absolument essentiel pour nous ramener tous à la normale.

« Au cours de la dernière année, tous les pays développés du monde ont dépensé… de très grosses sommes d’argent pour les tests et le traçage afin de lutter contre Covid. Nous voulons tous revenir à un mode de vie plus normal et [test and trace] est un ingrédient essentiel dans cela.

En mars, un rapport de députés du Comité des comptes publics a révélé que NHS Test and Trace n’avait pas réussi à accomplir sa tâche consistant à empêcher les deuxième et troisième blocages nationaux.

Les conseillers Sage du gouvernement ont découvert que le système n’avait eu qu’un « impact marginal » sur la réduction des niveaux de transmission. Lord Macpherson, l’ancien chef de la fonction publique du Trésor, a déclaré qu’il s’était avéré « le programme de dépenses publiques le plus inutile et le plus inepte de tous les temps ».

La baronne Harding a revendiqué une grande partie des critiques qui lui ont été adressées comme étant des attentes trop élevées.

« Lorsque le test et la traçabilité ont été mis en place, tout le monde espérait incroyablement que les tests, le traçage et l’isolement, à eux seuls, arrêteraient l’évolution de la maladie », a-t-elle déclaré. L’heure de la femme. « S’il y a un regret que j’ai, c’est que ces attentes étaient trop élevées. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait que Boris Johnson n’ait pas promis que le système serait « le meilleur du monde », elle a répondu: « Oui, bien sûr ».

Elle a ajouté : « Je pense que nous avions tous beaucoup d’espoir dans le test et la traçabilité il y a un an. Le monde a appris… tester, tracer et isoler une partie de la réponse. Ce n’est pas la solution miracle.

Lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises si elle ressentait le besoin de s’excuser pour les échecs du test et de la traçabilité, la pair conservatrice a refusé et a affirmé que le système avait « sauvé des vies ».

Le conseil d’administration du NHS England supervisera le processus de sélection pour remplacer Sir Simon Steven lorsqu’il démissionnera fin juillet, mais le secrétaire à la Santé Matt Hancock a un droit de veto sur le rôle.

Répondant aux informations selon lesquelles la baronne Harding envisageait une candidature, le secrétaire à la justice fantôme du Labour, David Lammy, a déclaré que l’idée était « une blague dangereuse ».