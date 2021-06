Didier Deschamps se méfie de la menace d’attaque de l’Allemagne avant l’ouverture

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps a déclaré que ce n’était pas seulement la menace offensive de son équipe qui pouvait causer des problèmes alors qu’il se préparait à affronter l’Allemagne lors du Championnat d’Europe à Munich mardi.

On a beaucoup parlé de la puissance de feu dont Deschamps dispose avant le match d’ouverture du tournoi de la France contre l’Allemagne, avec Karim Benzema du Real Madrid de retour dans l’équipe et prêt à s’aligner aux côtés de Kylian Mbappe et Antoine Griezmann en attaque.

Mais l’entraîneur de la France, qui cherche à devenir la première personne à remporter la Coupe du monde et les Championnats d’Europe en tant que joueur et entraîneur cet été, a déclaré que l’Allemagne avait également de nombreuses options offensives pour inquiéter la défense de son équipe.

« Il y a une qualité individuelle à chaque poste mais les joueurs peuvent jouer à des postes très différents, ils peuvent être flexibles, ce qui est difficile à affronter », a déclaré Deschamps lors d’une conférence de presse lundi.

« Il y a des joueurs comme (Timo) Werner ou (Leroy) Sane qui ont un style de jeu très différent et demain nous verrons qui joue en attaque pour l’Allemagne.

« Leurs attaquants sont importants pour l’équipe allemande, et nous devons essayer de les empêcher d’avoir un impact sur le jeu et notre succès dépend de la façon dont nous nous déplaçons et sommes positionnés sur le terrain. »

La France a fait un début de Coupe du monde 2018 peu convaincant avant de remporter le tournoi, battant l’Australie avec une victoire nerveuse 2-1 lors de son premier match de groupe.

Deschamps a insisté sur le fait que la performance importait peu compte tenu du résultat final et a minimisé l’importance d’une solide performance lors du premier match du groupe.

« La réalité est que le premier match est important mais il n’est pas décisif, les deux équipes ont encore deux matches après cela », a ajouté Deschamps.

« La qualité de notre adversaire que nous affrontons demain fait du match une rencontre fantastique. Nous sommes deux des meilleures équipes d’Europe, il s’agit de savoir qui peut être clinique et prendre des risques. »

S’exprimant lors de la même conférence de presse, le capitaine français Hugo Lloris a révélé son angoisse d’entendre que l’ancien coéquipier de Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, s’était effondré à la suite d’un arrêt cardiaque sur le terrain samedi, avant d’être transporté à l’hôpital.

« Nous avons reçu des informations après l’entraînement et nous étions inquiets et stressés », a déclaré Lloris. « Et puis nous avons reçu la note qu’il se sentait mieux.

« Ce sont des images que vous ne voulez pas voir. Mais il faut saluer la réaction des joueurs, la réaction des fans dans une situation délicate. Nous devons dire merci à tous ceux qui l’ont aidé. »

