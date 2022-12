Didier Deschamps rend hommage à Olivier Giroud devenu le meilleur buteur français de tous les temps

Giroud, 36 ans, a mis les champions en titre sur la voie de la victoire avec le premier but et Kylian Mbappe en a ajouté deux autres avant que Roberto Lewandowski ne convertisse un penalty tardif pour la Pologne.

“Olivier a toujours été un joueur important pour nous”, a déclaré Deschamps lors d’une conférence de presse d’après-match au stade Al Thumama, rapporte Xinhua. “Il y a quatre ans [at the 2018 World Cup in Russia] il n’a pas marqué mais il était important.”

Le but de Giroud à la 44e minute l’a vu surpasser Thierry Henry en tant que meilleur buteur de France, après avoir inscrit 52 buts en 116 matches.

“Il a connu des périodes difficiles et a souvent été critiqué”, a déclaré Deschamps. “Mais il a réussi à rester fort mentalement. Marquer autant de buts au niveau international est un exploit. Bravo à lui et à ses coéquipiers qui ont rendu cela possible pour lui. pour faire ça.”

Deschamps a admis que son équipe avait été mise sous pression en fin de première période par la haute ligne défensive polonaise.

“En tant que favoris, nous savions que nous allions être sous pression”, a-t-il déclaré. “Tout le monde pensait que nous allions les battre. Nous avons bien commencé le match dans les 25 premières minutes, mais ensuite nous avons eu une période difficile. t bien jouer, avec ou sans ballon.

« La mi-temps nous a permis de corriger certaines choses. Nous avons eu la chance d’être en tête après la première mi-temps. La plupart des joueurs n’avaient pas joué depuis huit jours, ils auraient donc dû être frais, mais cela ne semblait pas être le cas.”

