Didier Deschamps ravi de sa performance contre la Pologne

L’entraîneur français Didier Deschamps était ravi après la victoire 3-1 de la France sur la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. La France s’est qualifiée pour les quarts de finale avec l’aide d’un doublé de Mbappe et d’un premier record d’Olivier Giroud.

Après le match, Deschamps a fait l’éloge de Mbappe et a déclaré: «Il (Mbappe) parle sur le terrain de football. Il le sait lui-même mais il peut changer un match en un instant. Il joue toujours avec une telle joie.”

Mbappe a été vu en difficulté en première mi-temps, et il semblait que la Pologne pourrait prendre l’avantage sur la France, mais Olivier Giroud était alors certain de prendre la tête de son équipe. Son ouverture a donné le dessus à l’équipe et les paillettes ont été ajoutées aux efforts de la France par Mbappe à la 74e et 91e minute du match.

Deschamps a déclaré: “La France avait besoin d’un grand Kylian Mbappe ce soir et ils en ont eu un.”

Mbappe cherchait désespérément à marquer un but et donc à la 74e minute, il s’est arrêté juste à l’intérieur de la surface de réparation avec des défenseurs polonais semblant difficiles à le tacler, puis Mbappe a accepté le défi d’esquiver les défenseurs polonais alors qu’il se concentrait sur sa cible et étendait Wojciech. Szczesny pour un but.

Alors que le stade était toujours impressionné par le premier but de Mbappe, il a donné à la foule une autre raison de se réjouir en inscrivant le deuxième but de la journée dans le coin supérieur. Avec les deux buts, Mbappe a inscrit un total de cinq buts à son actif jusqu’à présent en Coupe du monde et est devenu le premier joueur à marquer neuf buts en Coupe du monde avant d’avoir 24 ans, égalant le record de Lionel Messi, 35 ans, en Argentine.

Cette Coupe du monde a été très généreuse pour Mbappe car la jeune star française a jusqu’à présent inscrit deux doublés. Le premier était contre le Danemark et un autre lors d’un match crucial contre la Pologne. Cet exploit l’a également amené à être l’un des grands favoris pour remporter le Golden Boot en tant que meilleur buteur de la Coupe du monde.

La France affrontera désormais l’Angleterre en quart de finale et aura une chance de se rapprocher pour défendre son titre.

