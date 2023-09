Didier Deschamps ne considère pas la qualification de la France pour l’Euro 2024 comme acquise

La France est confortablement en tête de son groupe de qualification pour l’Euro 2024, mais le manager Didier Deschamps refuse de se laisser emporter par son excellent départ alors qu’ils se préparent à affronter l’Irlande jeudi à Paris.

Avec quatre matchs disputés dans le groupe B, la France compte le maximum de points et n’a pas encore encaissé de but. Deux équipes se qualifient dès la poule donc à mi-parcours, les Français y sont presque. Ce n’est presque pas assez bien pour leur entraîneur.

« J’ai déjà vécu des situations avec presque, ce n’est pas qualifié. Je suis pragmatique et factuel, les joueurs en sont conscients aussi », a déclaré Deschamps aux journalistes mercredi.

« Si ça suffit, ça suffit, mais prenons les points. »

La France a ouvert sa campagne de qualification en battant les Pays-Bas 4-0, mais a trouvé la tâche plus difficile lorsqu’elle est repartie de Dublin avec une victoire 1-0 contre l’Irlande en mars. Deschamps s’attend à la même chose à Paris.

« Le match à Dublin était compliqué, nous avions joué trois jours auparavant contre les Pays-Bas et l’Irlande avait joué un match amical, il y avait une fraîcheur chez eux », a-t-il déclaré.

« Il y a une qualité dans cette équipe d’Irlande. Il faudra plus de présence et nous devons leur créer davantage de problèmes défensifs. Ils ont un bloc groupé et ce sera encore le cas demain. »

L’entraîneur français a également démenti les rumeurs selon lesquelles l’attaquant Randal Kolo Muani ne serait pas disponible pour le match contre l’Irlande.

« Il a fait sa séance hier, il n’était pas au gymnase, vous avez de mauvaises informations. Il a fait une très bonne séance sur le terrain », a ajouté Deschamps.

Kylian Mbappé devait comparaître à la conférence de presse, mais c’est au vice-capitaine Antoine Griezmann de faire face aux médias.

L’attaquant de l’Atletico Madrid a évoqué les défis liés au fait de jouer davantage un rôle de milieu de terrain pour l’équipe nationale française.

« C’était compliqué de me retrouver dans cette position, de changer rapidement entre ma position à l’Atletico et celle que j’ai ici », a déclaré Griezmann.

« Que je sois au milieu de terrain ou devant, je vais tout donner et je sais ce que j’ai à faire. »

Griezmann s’attend également à un autre match difficile après la victoire serrée contre l’Irlande.

« (Le gardien) Mike Maignan a sauvé l’équipe à deux ou trois reprises. Nous attendons beaucoup d’intensité, il faudra garder le ballon si nous ne voulons pas souffrir autant », a-t-il ajouté.

Après l’Irlande, la France se rendra ensuite contre l’Allemagne lors d’un match amical le 12 septembre.

